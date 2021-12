https://mundo.sputniknews.com/20211223/otro-golpe-a-la-familia-real-meghan-markle-podria-declarar-contra-el-hijo-de-isabel-ii-1119668993.html

¿Otro golpe a la familia real? Meghan Markle podría declarar contra el hijo de Isabel II

¿Otro golpe a la familia real? Meghan Markle podría declarar contra el hijo de Isabel II

El príncipe Andrés, duque de York, podría enfrentarse a una pena de prisión en EEUU por supuesta violación de una menor de edad en 2001. Los abogados de la... 23.12.2021, Sputnik Mundo

En agosto, la activista Virginia Roberts Giuffre presentó una demanda civil ante una corte de Nueva York en la que acusó al príncipe Andrés de haberla violado cuando tenía apenas 17 años.La mujer contó que el príncipe fue "uno de los hombres poderosos a quien fue entregada" por el magnate Jeffrey Epstein para fines sexuales. Agregó que, si bien Andrés estaba al tanto de que era víctima de tráfico sexual, no le prestó ayuda.El abogado de Giuffre, David Boies, tiene previsto invitar a Meghan Markle a ser testigo, pues podría tener "un conocimiento importante" sobre el hijo de la monarca.El abogado subraya que hay tres razones principales por las que le gustaría cooperar con Markle. "Primero, reside en EEUU, por lo que tenemos jurisdicción sobre ella", explica Boies. Segundo, Markle solía ser una colaboradora cercana de Andrés —aunque por un corto período de tiempo— así que tal vez podría haber visto lo que hacía o por lo menos haber escuchado a otras personas hablando de sus asuntos.Finalmente, Markle es famosa por sus revelaciones sobre la familia real británica, por lo que "se podría contar con ella". Boies añade que también podría invitar a la corte a la exesposa del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, y a su hermano mayor, el príncipe Carlos. En cuanto a la reina Isabel II, no será interrogada "por respeto" y debido a su avanzada edad.Los representantes de Markle todavía no se pronunciaron acerca de las declaraciones de Boies. En cuanto a la Policía Metropolitana de Londres, dio por concluída la investigación contra el duque de York, cuyos abogados afirman que "nunca abusó sexualmente de Giuffre" y califican las acusaciones de "falsas".Giuffre fue una de las casi 30 mujeres que aseguran haber sido abusadas por el magnate Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel en agosto de 2019 a la espera del juicio. Enfrentaba un cargo de tráfico sexual de menores.Entre las personalidades que visitaban su paradisíaca isla privada en el Caribe, apodada isla de la pedofilia o isla Lolita, estaban famosos políticos y celebridades como Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Naomi Campbell y hasta Stephen Hawking.

