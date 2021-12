https://mundo.sputniknews.com/20211223/managua-celebra-navidad-con-ojos-bien-abiertos-sobre-suelo-de-alto-riesgo-sismico-1119683657.html

Managua celebra Navidad con ojos bien abiertos sobre suelo de alto riesgo sísmico

Managua celebra Navidad con ojos bien abiertos sobre suelo de alto riesgo sísmico

MANAGUA (Sputnik) — La capital de Nicaragua revive en vísperas de Navidad el recuerdo del implacable sismo que devastó su centro histórico hace 49 años

La ciudad está cruzada por 10 fallas que la hacen territorio fértil para un nuevo evento que iguale o exceda el terremoto de magnitud 6,2 que el 23 de diciembre de 1972 derrumbó 27 kilómetros cuadrados de la urbe y provocó la muerte de más del 3% de su población, calculada en 450.000 habitantes."Managua es una zona altamente sísmica. Está en el Cinturón de fuego del Pacífico, se conoce geológicamente como grave", dijo a la Agencia Sputnik el secretario general de la Alcaldía capitalina, Fidel Moreno, quien añadió que toda la ciudad "está expuesta un sismo de gran envergadura" y que "es muy difícil precisar con exactitud cuál pueda ser la población potencialmente vulnerable" ante una eventual nueva tragedia.La capital nicaragüense está situada en la franja del Pacífico donde se levantan 12 volcanes, en su mayoría activos. En su explanada yacen seis lagunas volcánicas y está asentada hacia el suroeste en la costa del lago Xolotlán, debajo de cuyas aguas se extiende una falla de 20 kilómetros de extensión que desemboca en el volcán Momotombo, originada por el terremoto del 10 de abril de 2014.En 1972, el 95% la infraestructura del centro de la ciudad se vino abajo y dejó sin techo a 250.00 personas. De los edificios de la época sobreviven el Banco de Améric, donde hoy funcionan oficinas del Parlamento, el hotel Intercontinental y el Palacio de la Cultura.Al desplome de la capital se le atribuye la falta de previsión del riesgo de la ciudad altamente sísmica sumado a la mala calidad de la construcción, la falta de planificación y la superficialidad del terremoto de 1972: ocurrió a seis kilómetros de profundidad.Los escombros de ManaguaManagua no volvió a recuperar su centro y estilo arquitectónico. El desastre provocó el éxodo masivo de sus habitantes y el asentamiento de nuevas edificaciones en la periferia, que creció de forma desordenada, con una limitada regulación urbanística y sin considerar la zonificación, es decir la construcción en espacios alejados de las fallas más peligrosas.La dictadura de Anastasio Somoza Debayle (1967-1979) fue acusada de no atender humanitariamente la calamidad de 1972, lo que propició el saqueo y la quema de la ciudad que ardió en llamas una semana. El régimen respondió levantando un cerco en el perímetro del centro, y expropiando edificios y viviendas.Por más de 30 años, unas 15.000 familias en extrema pobreza vivieron en los llamados "escombros de Managua", que finalmente fueron demolidos hace una década porque elevaban el riesgo y la vulnerabilidad de las poblaciones cercanas."Había que asegurar a esas familias que habían vivido ya casi 38 años en vulnerabilidad extrema, era un buen momento para reubicarlos en programas habitacionales que desarrollamos en zonas seguras", afirmó Moreno.El funcionario del gobierno capitalino explicó que, en los últimos 15 años, el principal esfuerzo de la municipalidad ha sido ubicar el mapa de fallas sísmicas y actualizar los códigos de construcción con técnicas de sismo-resistencia para una ciudad que dejó de construir estructuras habitacionales verticales por el temor a un nuevo terremoto."Producto del trauma del terremoto, la inmensa mayoría de los managua construimos en un nivel, y si bien aún las estructuras de un nivel pueden colapsar cuando no son construidas correctamente, los riesgos de daños severos a la vida se vuelven menores. En aquel entonces (1972) más de 200 edificios que estaban entre cuatro y seis pisos se derrumbaron", acotó Moreno.El Gobierno izquierdista de Daniel Ortega ordenó desde 2007 la realización de ejercicios "multiamenazas "como parte de la política de reducción del riesgos, lo que aunado a las nuevas tecnologías y conocimientos científicos elevan las capacidades de respuesta ante las amenazas de desastres.Nicaragua ha fortalecido la cultura de prevención ante desastres dadas las circunstancias del país, constantemente amenazado por terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, incendios forestales y sequías.Alerta y organizaciónEn tanto, el ministro-director del Sinapred, Guillermo González, dijo a la Agencia Sputnik que la clave para Nicaragua es desarrollar sistemas de alerta temprana, ya que hay un altísimo riesgo de que se registre otro evento geológico de grandes dimensiones en cualquier punto de los 130.000 kilómetros cuadrados de territorio.El funcionario destacó que, 49 años después, Nicaragua ha fortalecido las normativas, controles y la calidad de la construcción, así como el uso del espacio urbanístico, como parte de la adaptación y la práctica que permitan la sobrevivencia de los nicaragüenses.El terremoto de 1972 fue calificado por los diarios de la época como "Apocalipsis de 1972". Otros hablaron de "Réquiem para una ciudad muerta", nombre del poema que el periodista Pedro Rafael Gutiérrez le dedicó a Managua para describir la desgracia que vivió la "ciudad de luz".

