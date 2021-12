https://mundo.sputniknews.com/20211223/los-mayores-logros-de-las-armas-rusas-en-2021-1119659993.html

Los mayores logros de las armas rusas en 2021

Los mayores logros de las armas rusas en 2021

23.12.2021

acontecimientos que dejaron huella en 2021

Entre ellos, la exhibición del caza Checkmate, la presentación del tanque Armata en el extranjero, el inicio de las entregas de los sistemas S-400 a la India y la firma del contrato para la producción de los fusiles AK-203.Defensa aérea y antimisilRusia continúa aumentando sus capacidades de defensa aérea y antimisiles ante las amenazas militares potenciales que podrían ser los misiles de crucero de EEUU emplazados en buques o en lanzaderas terrestres en Europa, los misiles hipersónicos que están desarrollando los norteamericanos o bien las armas ofensivas espaciales que Washington tiene planeado crear.En particular, el 20 de julio de 2021 en el polígono de Kapustin Yar, localizado en la región rusa de Astrakán (sur), los militares rusos probaron el flamante sistema antiaéreo S-500 Prometei, que derribó con éxito un objetivo aéreo balístico que se desplazaba a alta velocidad.Una vez terminadas todas las pruebas previstas, antes de que acabe 2021, el Ejército ruso recibirá su primer sistema S-500. Y se piensa que estos misiles serán incorporados en los próximos cinco años.Los expertos coinciden en que estos sistemas permitirán a Rusia neutralizar la amenaza que representan los misiles hipersónicos que desarrolla EEUU.También trascendió en 2021 que Rusia está desarrollando una versión del sistema antiaéreo S-500, el S-550 que será el primer sistema móvil de defensa antimisil y espacial capaz de destruir eficazmente misiles balísticos intercontinentales.Según fuentes, el S-550 también podrá derribar los aviones espaciales robóticos estadounidenses X-37, que, según se cree, son capaces de portar varias ojivas nucleares y forman parte del armamento ofensivo estratégico con emplazamiento en el espacio.Además, el pasado 15 de noviembre, Rusia realizó con éxito una prueba de un misil antisatélite, que impactó contra un satélite inoperativo, Tselina-D, el cual permaneció en órbita desde 1982.Monomotor CheckmateA finales de julio, en el Salón Aeroespacial Internacional MAKS 2021, Rusia presentó por primera vez un prototipo del caza monomotor de quinta generación Checkmate, también conocido como Su-75.El avión competirá en el mercado internacional con los cazas franceses Rafale y los cazas monomotores estadounidenses de quinta generación F-35.Rusia nunca antes había desarrollado monomotores tácticos, todos los cazas rusos tienen dos motores, porque se cree que así aumenta la fiabilidad. Pero la Unión Soviética sí fabricó cazas monomotores y cazabombarderos de un solo motor, por ejemplo, el caza MiG-21.Incluso, se supone que el Checkmate podrá usar toda la gama del armamento aéreo moderno. Además, junto podrán usarse drones pequeños que el aparato llevaría en un compartimiento dentro de su fuselaje y que cumplirán misiones conjuntamente con él.Tanques armata y automóviles TaifúnEn 2021 el Ministerio de Defensa ruso cerró importantes contratos de Estado para adquirir equipos militares muy esperados en las fuerzas terrestres. Por ejemplo, las tropas recibirán próximamente los nuevos obuses autopropulsados de 152 milímetros Koalitsiya-SV, que hasta ahora se suministraban solo en el marco de una partida piloto.Este obús se basa en la plataforma del tanque T-90 y fue desarrollado para destruir puestos de mando, nudos de comunicaciones, baterías de artillería, blindados, sistemas antiaéreos y antimisil, así como tropas enemigas a distancias de hasta 70 kilómetros.El año saliente las Fuerzas Aerotransportadas rusas recibieron asimismo el primer lote de automóviles blindados Taifún-VDV fabricados en serie. El nuevo vehículo destaca por su módulo de combate equipado con un cañón de 30 milímetros y dirigido a distancia.Otro armamento esperado en las tropas es el tanque T-14 Armata. Antes se anunció que una partida piloto de 20 de estos carros se entregaría al Ejército antes de que terminara 2021 e incluiría la munición reglamentaria, cuyo desarrollo estuvo a cargo de las empresas de la corporación rusa de energía nuclear Rosatom. Se espera que los suministros estables del T-14 a las tropas comiencen en 2022.Marina de GuerraEn el aniversario 325 de su creación, la Armada rusa incorporó el submarino multipropósito Kazán, primera unidad del nuevo proyecto 885M Yasen-M y antes de que concluya el año 2021 debe recibir un total de 40 buques de combate y barcos de reaprovisionamiento.Entre estos, particular, se encuentra el submarino de misiles estratégicos Kniaz Oleg (proyecto 955-A Boréi-A) y los submarinos Novosibirsk (885M) y Belgorod (proyecto 09852). Este último será el primer portador de los drones submarinos de propulsión nuclear Poseidon.Simultáneamente, en el astillero Sevmash, en 2021, continuó la construcción de tres submarinos del proyecto Boréi: el Generalissimus Suvorov, el Imperator Aleksandr III y el Kniaz Pozharski. Asimismo comenzó la construcción de los submarinos Dmitri Donskoi y Kniaz Potemkin.En tanto, la corporación rusa de construcciones navales OSK continúa el desarrollo de los submarinos de quinta generación como el no nuclear Kalina y el de propulsión nuclear Husky.La Armada rusa, además, espera la incorporación en 2022 de los misiles hipersónicos Tsirkon, de los cuales, en 2021, se realizaron varios lanzamientos.Los principales portadores de estas misiles serán los submarinos del proyecto Yasen-M, actualmente en fase de construcción. Además, el crucero pesado Admiral Najimov (proyecto 1144 Orlan) también tendrá lanzaderas universales para disparar los Tsirkon.Nuevos proyectosEl campo que queda sin cubrir es el de los portaviones, porque Rusia, según declaró a Sputnik el experto militar ruso Vladímir Pospélov necesita tres nuevos, y lo óptimo sería crear un buque con un desplazamiento de entre 70.000 y 80.000 toneladas.Según Pospélov, un portaviones de ese tipo podría costar no menos de 500.000 millones de rublos (más de 6.700 millones de dólares) y tardaría en construirse no menos de 10 años. Si las obras se retrasan, el proyecto se encarecerá enormemente.Al mismo tiempo, Rusia sigue construyendo en el astillero Zaliv, en la ciudad de Kerch, dos portahelicópteros de asalto anfibio.

