https://mundo.sputniknews.com/20211223/lituania-aprueba-enmiendas-que-permiten-privar-de-libertad-a-inmigrantes-por-un-ano-1119669370.html

Lituania aprueba enmiendas que permiten privar de libertad a inmigrantes por un año

Lituania aprueba enmiendas que permiten privar de libertad a inmigrantes por un año

MOSCÚ (Sputnik) — La Dieta (Parlamento) de Lituania ha aprobado unas enmiendas para la ley "Del estatus jurídico de los inmigrantes" que permiten aumentar de... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T16:31+0000

2021-12-23T16:31+0000

2021-12-23T16:31+0000

internacional

europa

lituania

migrantes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1118038205_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef0b31e58349ab50ff0622597c7e33e8.jpg

También se señala que al expirar el plazo de medio año, a todos los inmigrantes se les expedirá el documento de su registro como extranjero, que no da derecho a residir en Lituania ni abandonarla, solo confirma su estatus de extranjero.Según la ministra del Interior de la república, Agne Bilotaite, la medida está apuntada a prevenir la inmigración repetida."Hemos logrado superar la crisis de la inmigración irregular, no podemos permitirnos que los flujos migratorios, que es tan difícil detener, pasen por Europa. Nuestro mensaje es claro: las puertas a Europa no se abrirán automáticamente pasados los 6 meses. El objetivo principal que perseguimos con nuestra política es quitarle atracción a la inmigración indocumentada, no estimular la inmigración repetida y al mismo tiempo garantizar a los inmigrantes sus derechos y la ayuda humanitaria", declaró la ministra.En los últimos meses Lituania, Letonia y Polonia están denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que Minsk se niega a seguir conteniendo a los inmigrantes irregulares, porque "no tiene ni dinero ni fuerzas para hacerlo", debido a las sanciones occidentales.Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron en numerosas ocasiones que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia.

lituania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, lituania, migrantes