La confianza de Europa en el GNL estadounidense está equivocada

El GNL estadounidense parece ser el salvador de Europa ante el agravamiento de la crisis del gas. Así es como se interpretó en la UE la noticia de que los... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T01:13+0000

2021-12-23T01:13+0000

2021-12-23T01:25+0000

economía

rusia

ue

gas

gnl

Los petroleros con GNL estadounidense con destino a Asia están dando la vuelta y dirigiéndose a Europa para aprovechar la subida de los precios del gas en ese continente, según informan los medios de comunicación occidentales. Los precios del gas en Europa se dispararon hasta un récord histórico de 2.150 dólares por 1.000 metros cúbicos, o 182 euros por megavatio hora. Según Platts, la diferencia entre los precios europeos y asiáticos es ahora la mayor jamás observada.Se culpa a la empresa rusa Gazprom de la subida de precios. Esto se debe a que los días 21 y 22 de diciembre interrumpió las entregas de gas a Alemania a través del gasoducto Yamal-Europa y reservó pequeños volúmenes de tránsito para enero por esta vía. Esta noticia hizo que los precios en Europa se dispararan a niveles sin precedentes.Sin embargo, la noticia de que el GNL estadounidense había decidido "salvar" el mercado europeo en una situación tan difícil hizo que los precios del gas en Europa bajaran a 1.900 dólares por 1.000 metros cúbicos por la mañana del 21 de diciembre. Por la tarde, sin embargo, volvieron a subir a más de 2.050 dólares por 1.000 metros cúbicos.En realidad, ni Gazprom es el culpable de la subida de los precios del gas ni el GNL estadounidense es el salvador de los mercados europeos de la escasez de combustible.El jefe del operador ucraniano GTS, Serhiy Makohon, acusó a Gazprom de chantajear a Europa con el gas "para certificar el Nord Stream 2 lo antes posible". El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, señaló que esto es lo que "mucha gente piensa".La ucraniana Naftogaz fue más allá y el 22 de diciembre presentó una denuncia ante la Comisión Europea en la que solicita que se exija a Gazprom la venta de importantes volúmenes de gas que se entregarán en la frontera ucraniano-rusa a través de una plataforma electrónica.Argumentan que Gazprom ha reducido deliberadamente la venta de su propio gas en el mercado al contado europeo a pesar de la creciente demanda y está limitando la capacidad de otras empresas para suministrar más gas a Europa y competir con Gazprom. "Esta es la razón principal de la crisis y del aumento récord de los precios en Europa", dijo el jefe de Naftogaz.Las exigencias de Ucrania son ridículas, prueba Olga Samofalova del medio ruso Vzglyad. Aquí están sus argumentos: Gazprom solo puede verse obligada a suministrar determinados volúmenes en virtud de contratos a largo plazo. El mercado al contado es el comercio libre de volúmenes de gas a corto plazo. Gazprom cumple todas sus obligaciones contractuales, pero no está obligada a vender en el mercado al contado. Pero el problema es otro: los propios compradores europeos no quieren comprar gas caro en este mercado. Prefieren elegir todo el gas contratado y sacarlo de los almacenes subterráneos.El GNL estadounidense tampoco es el salvador de Europa en una crisis extrema.En primer lugar, los gaseros con GNL estadounidense se destinaron a Europa solo cuando el precio al contado allí superó aquel de Asia. ¿Dónde estuvo el GNL estadounidense todo el verano, el otoño y el principio del invierno? Ignoró los problemas del mercado europeo del gas y se dirigió a Asia. Porque es un negocio comercial, no una obra de caridad, y era más rentable así para los comerciantes de gas estadounidenses, subraya Samofalova.El mercado asiático del gas ha sido tradicionalmente una prima del mercado europeo, lo que significa que los precios son más altos allí. En raras ocasiones, que suelen coincidir con las crisis del gas, los precios europeos acaban alcanzando los niveles asiáticos. Y algunos proveedores creen que pueden ahorrar en el envío de gas a Europa porque la ruta es más corta."El transporte de GNL desde las plantas estadounidenses a Europa puede costar un dólar más por cada 1.000 unidades térmicas británicas y a Asia un dólar y medio o dos dólares más. Además, al abastecer a Europa, se reduce el kilometraje en vacío, es decir, el tiempo y el coste de enviar de vuelta un portador de gas vacío. Para qué llevarlo a Asia cuando se puede vender un lote en Europa por el mismo dinero, pero es más rápido enviar un gasero de vuelta para un nuevo lote de combustible", explica Alexandr Frolov, subdirector del Instituto Ruso de Energía Nacional.Según Platts, los suministros de GNL al contado a Europa se valoraron en unos 48,5 dólares por millón de unidades térmicas británicas, frente a los 41 dólares por millón de BTU en Asia. Los precios en Asia fueron, por término medio, cinco dólares por millón de BTU más altos en octubre y noviembre en comparación con los precios en Europa.El segundo punto importante es que no hay un giro masivo de los transportistas de gas de Asia a Europa. Los medios de comunicación occidentales solo citan dos casos de buques de GNL estadounidenses que lo hacen, y un caso de GNL australiano que se da la vuelta.El primero fue el buque cisterna de GNL estadounidense Minerva Chios, que se dirigía al este, cerca de la India, pero dio la vuelta y se dirigió al canal de Suez, lo que provocó especulaciones sobre su ruta hacia Europa. Un segundo barco que transportaba GNL estadounidense dio la vuelta en el estrecho de Malaca la semana pasada, y un tercero debe entregar el resto del cargamento de GNL australiano en Barcelona el 24 de diciembre (después de que el grueso del cargamento se enviara a China a principios de este mes).El tercer punto es que la salida del GNL estadounidense y de otros países de Europa hacia Asia en 2021 es una de las principales razones de la escasez de gas en el mercado europeo. Esto ocurrió precisamente porque los europeos rara vez firmaban contratos de GNL a largo plazo. Los volúmenes de este gas han circulado principalmente en el mercado europeo al contado, que la propia Bruselas creó y alimentó, subraya Samofalova.Además, los consumidores asiáticos prefieren firmar contratos de gas a largo plazo vinculados al petróleo, recuerda Frolov. Con ello, Asia se ha salvado de lo que Europa ha afrontado este año: la retirada del GNL del mercado al contado, provocando una escasez y un aumento de los precios. Por lo tanto, los petroleros solo pueden desplegar el GNL transportado para su venta en el mercado al contado."No es una tendencia nueva que el GNL estadounidense vuelva de Asia a Europa. El mercado asiático representa tres cuartas partes del suministro mundial de GNL, mientras que Europa y el resto del mundo se reparten la cuarta parte restante", afirma Frolov."Por supuesto, si los precios suben aún más en Europa, los volúmenes de gas que no están protegidos en Asia por los contratos a largo plazo vinculados al petróleo podrían darse la vuelta y acudir al mercado al contado europeo. El problema es que Asia también necesita ese gas, lo que significa que los precios también subirán allí. Entonces podría producirse una carrera por la supervivencia entre los mercados de gas europeos y asiáticos. Pero no creo que esto sea posible en esta situación", continúa el experto ruso.Samofalova supone que la caída del 22 de diciembre por la mañana de los precios del gas en el mercado de futuros podría explicarse por las noticias sobre el envío de GNL estadounidense a Europa. Los inversores en el mercado de futuros, que no siempre entienden en detalle los entresijos de los mercados energéticos, vieron como una tendencia que el GNL estadounidense salvaría ahora a Europa de una crisis del gas, por lo que habría que vender los contratos de futuros.Sin embargo, el retroceso de los precios por la tarde sugiere que los inversores en el mercado de futuros han descifrado la realidad del regreso del GNL. Se les ha explicado que no se trata de un fenómeno masivo, sino singular."Los inversores en el mercado de futuros son, en su mayoría, cuasi jugadores en el mercado del gas. No calculan qué volúmenes van realmente a Europa, si estos volúmenes pueden satisfacer la demanda interna. Ni siquiera piensan en la cantidad de demanda que hay ahora mismo en el mercado nacional. Y la demanda de gas en la UE disminuyó activamente durante la segunda mitad de 2021 debido a la sustitución del carbón por el gas en la generación de energía. Simplemente porque el carbón es más barato que el gas", dice Frolov.Hay que entender que cuando los medios de comunicación hablan del aumento de los precios del gas en Europa, no suelen referirse al mercado al contado, sino al de futuros."Los contratos de futuros reflejan la ansiosa anticipación de un futuro dramático para los participantes en el mercado del gas de la UE. En el mercado de futuros se negocian volúmenes de papel, la gente gana dinero con los instrumentos financieros. Se supone que en el mercado al contado se negocian materias primas físicas, donde el gas cambia de manos inmediatamente. En el mercado al contado, los precios son ligeramente más bajos que en el mercado de futuros, pero, por supuesto, también suben mucho. Absolutamente cualquier noticia puede afectar al movimiento de los futuros. Ayer fue un descenso en el tránsito Yamal-Europa, hoy es un giro en U de los petroleros de GNL de Asia a Europa, y mañana el Kremlin puede declarar un aumento de los suministros de gas ruso, y los precios del mercado de futuros empezarán a caer inmediatamente. Es una situación normal", argumenta Frolov.Según él, en el ámbito de la información occidental se difunde incorrectamente una serie de cosas para desviar la responsabilidad de los verdaderos responsables de la difícil situación del sector energético europeo.Las verdaderas razones del empeoramiento de la crisis del gas en Europa en estos momentos no son Gazprom, sino, en primer lugar, la reducción de la producción de electricidad de las centrales nucleares en Francia y de los parques eólicos en Alemania y en toda Europa. En segundo lugar, la expectativa de frío. "No está claro cómo Alemania y Francia y Europa en su conjunto van a hacer frente a este clima. Lo único que está instintivamente claro para todos los participantes en el mercado es que se necesita más energía. Por eso el mercado de futuros reacciona con tanta fuerza a todas las noticias sobre el suministro de gas", concluye Frolov.

