https://mundo.sputniknews.com/20211223/la-compania-intel-se-disculpa-ante-china-por-llamar-a-no-cooperar-con-xinjiang-1119668243.html

La compañía Intel se disculpa ante China por llamar a no cooperar con Xinjiang

La compañía Intel se disculpa ante China por llamar a no cooperar con Xinjiang

PEKÍN (Sputnik) — La compañía estadounidense Intel se disculpó ante China por haber pedido en una carta a sus proveedores no comprar productos en la región... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T16:24+0000

2021-12-23T16:24+0000

2021-12-23T16:24+0000

eeuu

china

asia

intel

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1119668215_0:36:2890:1662_1920x0_80_0_0_18011e86f71a51df6ea4188eb112aaaf.jpg

La compañía "lamenta profundamente" haber causado una fuerte discusión y haber herido los sentimientos de los chinos. Agregó que su motivo original era "garantizar el cumplimiento de las leyes de Estados Unidos". Subrayó que la carta enviada a los proveedores no expresa su postura respecto a Xinjiang.El diario chino Global Times informó antes que China debe acelerar el proceso de producción de chips dentro del país, porque "la principal razón por la que Intel se atrevió a ofender a China por el asunto de Xinjiang radica en que la provincia mantiene el monopolio en el mercado mundial de chips".El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en un informe publicado en agosto de 2018, denunció que hasta un millón de uigures y otros musulmanes podrían estar en los llamados campos de reeducación en Xinjiang, en el noroeste de China.Según Pekín, las conclusiones de expertos independientes no se corresponden con la realidad y el denominado "programa de educación y capacitación vocacional" en Xinjiang busca erradicar el extremismo religioso y la infiltración de terroristas.A principios de este mes, EEUU impuso sanciones a cuatro ciudadanos chinos, entre ellos Shohrat Zakir, anterior gobernador de Xinjiang, y al actual Erkin Tuniyaz, aduciendo presuntas violaciones de los derechos humanos.Más tarde, la Casa Blanca confirmó que no enviaría ninguna representación diplomática u oficial a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en China. El boicot diplomático, no obstante, no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas.Washington argumentó su decisión con "el genocidio y los crímenes de lesa humanidad de China en Xinjiang", condenando las represiones contra los uigures en la provincia.A mediados de diciembre, la Casa Blanca agregó a ocho entidades del país asiático en su lista negra, incluido al fabricante de drones comerciales DJI, empresa líder del mercado mundial de estos aparatos.

https://mundo.sputniknews.com/20211103/la-industria-mundial-de-los-chips-se-enfrenta-a-un-gran-problema-y-no-es-la-escasez-1117848197.html

eeuu

china

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, china, asia, intel