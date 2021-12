https://mundo.sputniknews.com/20211223/gazprom-deja-de-reservar-por-cuarto-dia-las-capacidades-del-gasoducto-yamal-europa-1119672784.html

Gazprom deja de reservar por cuarto día las capacidades del gasoducto Yamal-Europa

MOSCÚ (Sputnik) — El grupo Gazprom lleva cuatro días sin reservar las capacidades de Yamal-Europa, tubería que trasiega el gas natural de Rusia a varios... 23.12.2021, Sputnik Mundo

Mediante una subasta se ofreció reservar las capacidades de 89,1 millones de metros cúbicos en el punto de entrada al tramo polaco del gasoducto, que es una de las principales rutas de suministro de gas a Europa para Gazprom. Sin embargo, la propuesta no fue reclamada.Anteriormente, el gigante energético ruso había sustituido la práctica de reservas a un mes vista por la del día a día, e incluso por horas, pero en fechas recientes el volumen se fue reduciendo hasta los 3,8 millones de metros cúbicos el 22 de diciembre, frente a una media de 31,4 millones de metros cúbicos en la primera quincena de diciembre.Según el presidente ruso, Vladímir Putin, Gazprom no reserva las capacidades del gasoducto Yamal-Europa porque no tiene solicitudes de compra de gas por los países europeos.El gasoducto Yamal-Europa, de más de 2.000 kilómetros de extensión, es capaz de transportar hasta 33.000 millones de metros cúbicos al año.

