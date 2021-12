https://mundo.sputniknews.com/20211223/fmi-reconoce-que-programa-con-argentina-no-cumplio-sus-objetivos-1119644570.html

FMI reconoce que programa con Argentina no cumplió sus objetivos

FMI reconoce que programa con Argentina no cumplió sus objetivos

WASHINGTON (Sputnik) — El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una evaluación de su programa acordado con Argentina durante la administración de... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T01:03+0000

2021-12-23T01:03+0000

2021-12-23T01:03+0000

américa latina

fondo monetario internacional (fmi)

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108945/83/1089458300_0:308:3076:2038_1920x0_80_0_0_8298073729069eb98aec52e803e99ce7.jpg

La evaluación concluye que "el programa de 2018 no cumplió sus objetivos de restaurar la confianza del mercado, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población."Asimismo, considera que "la estrategia y la condicionalidad del programa no fueron lo suficientemente robustas para afrontar los profundos problemas estructurales de Argentina".Entre esos problemas, la evaluación del FMI señala "las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de políticas monetarias, un pequeño sector financiero interno y una estrecha base de exportaciones".Asimismo, admite que el Acuerdo Stand-By (SBA, por sus siglas en inglés) de 44.000 millones de dólares otorgado a Argentina en 2018 le creó "sustanciales riesgos financieros y de reputación" al Fondo.El FMI concluye que la experiencia le deja "lecciones importantes" que deberán ser consideradas "en las actuales discusiones sobre un eventual seguimiento del programa".El Gobierno argentino convino con el FMI en que el programa por el que se prestaron al país 44.000 millones de dólares se malogró al no cumplir ninguna de sus cuatro metas: generar confianza, proteger a los sectores más carenciados, entender el fenómeno de la inflación y reducir los problemas en la balanza de pagos.

https://mundo.sputniknews.com/20211211/presidente-de-argentina-promete-no-sacrificar-el-desarrollo-de-su-pais-ante-el-fmi-1119219241.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fondo monetario internacional (fmi), argentina