Estos son los villancicos más famosos de España, ¿cuántos conoces?

Al principio, los villancicos no tenían el carácter navideño que tienen ahora. Eran canciones de temática rural que cantaban las personas humildes que vivían... 23.12.2021

2021-12-23T13:04+0000

Son el hilo musical de la mayoría de comercios sobre estas fechas y tras las reuniones y cenas familiares sus letras suelen ser rescatadas para cantarlas en compañía. Se trata de los villancicos navideños, canciones populares que se entonan como tradición durante las fiestas de Navidad y cuyo origen se remonta a la Edad Media.Probablemente si te preguntamos cuántos villancicos conoces responderás tres o cuatro, pero lo cierto es que después de leer los títulos que te exponemos más adelante, seguramente te suenen muchos más. Según el portal web Navidad Digital, las cifras varían entre 200 y 200.000 villancicos en total, aunque registrados en su web tienen alrededor de 133 villancicos en español, ya que muchos de ellos tienen su origen en España. De hecho, se sabe que Antonio Soler, un religioso español del siglo XVIII, compuso más de 130 villancicos. A él le debemos la mayoría de letras musicales que conforman las fiestas navideñas en versión castellana.Ay del ChiquirritínEste popular villancico procede concretamente de Andalucía. Narra el nacimiento de Jesús y el entorno del pesebre. Asimismo, se describe en la letra el alumbramiento de María y los personajes y animales que se encontraban a su alrededor.Blanca NavidadEl villancico de Blanca Navidad es una adaptación del original White Christmas, de origen americano. Su autor, Irving Berlin, es uno de los más prolíficos de los años del siglo XX. Se trata de una pieza con tan solo dos estrofas que habla sobre la felicidad en durante las navidades blancas, las postales y los árboles nevados. Una de las versiones en español más popular es la del cantante mexicano Luis Miguel, que lanzó un álbum llamado Navidades donde popularizó muchos de los famosos villancicos.Los peces en el ríoEl origen de este popular villancico es desconocido, aunque algunos estudios apuntan a que tiene una influencia árabe muy clara en la tonalidad y en la estructura de la composición. Las interpretaciones de este popular cántico son muchas y muy variadas, aunque una de las más recordadas es la que hizo Manolo Escobar en el año 1990, dentro del disco homónimo Los peces en el río.Campana sobre campanaTal como anuncia el título del villancico, que también es el principio de la letra como en la mayoría de villancicos, las campanas hacen referencia a la Iglesia y a su espiritualidad. En la canción se anuncia la llegada del Niño Jesús y se celebra el parto de la Virgen María, ya que los pastores van a Belén a llevar "requesón, manteca y vino". Su origen es andaluz y se tiene constancia de él desde principios del siglo XX.Hacia Belén va una burraHacia Belén va una burra es uno de los villancicos navideños más populares en España y también en Iberoamérica. Su letra parece un verdadero trabalenguas: "Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité", dice la canción, cuyo origen no es andaluz, si no de Castilla-La Mancha. A Belén pastoresLa popular cantante Isabel Pantoja lanzó en 2003 un álbum llamado Mi Navidad flamenca. Uno de sus grandes éxitos fue la versión que interpretó de A Belén pastores, donde mete claras referencias a Sevilla. "Si el niño hubiera nacido en el barrio de Triana, ¿qué son hubieran tenido las campanas de Santa Ana?". La letra original, en cambio, solo expresa el deseo de los pastores de "calentar al niño que nació en la Nochebuena".Dime niño"Dime niño de quién eres" es una de las frases más típicas de los pueblos españoles. El popular villancico la utilizó para hacer alusión al nacimiento de Jesús, hijo de la Virgen María y del Espíritu Santo. Además de ser una canción muy conocida en España, también es muy cantada en otros países, como Panamá. Aunque algunos andaluces se otorgan su procedencia, parece que algunos estudios confirman que proviene de Murcia. Madre en la puerta hay un niñoQuizá este villancico no sea tan conocido como los previamente mencionados, pero se trata de uno de los más bonitos y melancólicos por su carácter sentimental. En él describen las circunstancias donde nació el Niño Jesús: "Madre en la puerta hay un niño, más hermoso que el sol bello, parece que tiene frío porque viene medio en cueros", dice la canción. Hay decenas de versiones con melodías distintas, desde la versión flamenca hasta la versión más sobria propia de Aragón o Galicia, donde se cree que tuvo su origen (aunque lo cierto es que otras regiones como Madrid y Castilla y León también se disputan la paternidad de ese villancico).

