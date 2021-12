https://mundo.sputniknews.com/20211223/esta-superbebida-te-ayudara-a-bajar-el-colesterol-y-vivir-mas-tiempo-1119655346.html

Esta 'superbebida' te ayudará a bajar el colesterol y vivir más tiempo

23.12.2021

El té verde es una de las bebidas más populares y saludables que existen. No solo es sabroso y aporta grandes cantidades de vitaminas y minerales, sino que también es rico en antioxidantes potentes.En particular, es una fuente perfecta de las catequinas EGCG que protegen las células de los radicales libres y, por consiguiente, frenan el envejecimiento. También podría ser de gran ayuda a quienes padecen diabetes, pues es capaz de reducir significativamente los niveles del colesterol malo.Una taza de té verde contiene entre 50 y 100 mg de EGCG. Este antioxidante es capaz de estimular la absorción de glucosa y, por lo tanto, reduce los niveles de azúcar en sangre.El té verde también reduce la resistencia del organismo a la insulina, un problema frecuente en las personas con diabetes tipo 2. Finalmente, ayuda a mantener los niveles de insulina dentro de los límites saludables.Esta superbebida también tiene otros importantes beneficios. En particular, mejora las capacidades cognitivas y la memoria y previene la degeneración del cerebro. Por si fuera poco, aumenta la esperanza de vida. Un estudio realizado en 2020 en más de 100.000 personas demostró que quienes bebían té verde más de tres veces por la semana vivían unos 15 meses más que el resto de los participantes.Los médicos recomiendan consumir tres a cuatro tazas de té verde al día para reducir el colesterol malo, mejorar las capacidades cognitivas y fortalecer el sistema inmunológico.

