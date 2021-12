https://mundo.sputniknews.com/20211223/es-todo-un-caos-la-variante-omicron-desborda-la-sanidad-en-madrid-1119667715.html

"Es todo un caos": la variante ómicron desborda la sanidad en Madrid

Las urgencias y la atención primaria de la Comunidad de Madrid se desbordan por la variante ómicron.

El bullicio invade el ecosistema de las salas de urgencias del Hospital Universitario La Paz. Un murmullo casi constante resuena en los pasillos de una de las puntas de lanza de la sanidad madrileña. Los pacientes se acumulan en sillones azules, a la espera de ser atendidos. Médicos y enfermeros corren para entender a los recién llegados. La organización Urgencias y Emergencias de Madrid en Lucha señala que 56 personas aguardan en una sala para 18. Relatan una escena del 14 de diciembre. "Imposible mantener la distancia, ni nada", indica Álvaro del Balzo Castillo, enfermero en el centro sanitario, a través de redes sociales.La situación es parecida 12 kilómetros al sur. En el Hospital Universitario 12 de Octubre, otro de los grandes centros sanitarios de la capital española, el servicio de urgencias vive días complicados. Los barracones que se utilizan como sala de espera para aquellos que acuden a realizar pruebas de diagnóstico de COVID están atestados. El control de los accesos al edificio es casi imposible. Los pacientes entran a su gusto por las puertas. "Estamos colapsados. El fin de semana había 115 personas en un barracón atendidos por una enfermera y un auxiliar de enfermería. Es todo un caos", comparte Luis López, delegado de prevención del sindicato MATS y personal de mantenimiento de máquinas de oxígeno y gases medicinales, con Sputnik Mundo.López apunta a que este es el día a día de las urgencias en la mayor parte de centros de la Comunidad de Madrid. Un ir y venir de personas dentro de sus instalaciones. "Las salas de espera están hacinadas, sobre todo, a partir de las 12:00-13:00", continúa. Más allá de la puerta de entrada, una larga cola se planta en la acera. Son aquellos que no han logrado cruzar el umbral del edificio. En esta, personas con síntomas de COVID-19 comparten fila con pacientes que acuden por un mareo, una luxación o una diarrea. Entre estas, un pequeño hueco de separación y la mascarilla.Las prolongadas hileras de personas ante hospitales y ambulatorios se han convertido en la tónica del área metropolitana de Madrid. En parte, la variante ómicron contribuye a la situación. Su elevada tasa de contagio ha provocado un vertiginoso aumento de la incidencia en la comunidad autónoma y el resto del país. A esta, hay que unir interiores de restaurantes, bares y discotecas llenos y un puente de la Inmaculada con centenares de viajes programados. El resultado se traduce en casos como el del Hospital de Fuenlabrada. En sus instalaciones se han realizado más de 1.700 pruebas PCR el fin de semana del 18 y 19 de diciembre. La positividad ha sido del 22%.No obstante, los sindicatos sanitarios sugieren otras causas, aparte de las características de la ómicron. En concreto, al cierre de 27 Servicios Urgentes de Atención Primaria (SUAP), encargados de recibir casos más leves que no requieren de tratamiento en el hospital. También de realizar test para detectar positivos de COVID. "Los centros de salud están muy deteriorados. Al perderse varios SUAT, todas aquellas personas que podían ir al ambulatorio de su barrio por una urgencia, ya no pueden. Entonces, acuden al hospital", puntualiza López.El sindicalista añade la falta de personal en la atención primaria. Según datos que maneja MATS de los barrios del sur de la capital, varios centros de salud padecen falta de facultativos en sus consultas. "Por ejemplo, en Abrantes llegó a no haber médico directamente en el mes de agosto. En Guayaba, falta un pediatra y tres médicos. En Joaquín Rodríguez, no tienen pediatra. Faltan en todos los centros, pero en el sur de Madrid la situación es más grave, ya que el nivel de vida no es tan alto, lo que favorece a que la gente enferme más. Además, en esta zona no hay tantas personas que formen parte de los dos millones de madrileños con seguro privado", revela López.Por otro lado, los contratos realizados a personal sanitario para capear la pandemia no se renovarán en su totalidad. Esta era la intención del Gobierno autonómico: estirar los 11.000 contratos COVID hasta el 31 de marzo de 2022. No obstante, varios trabajadores denuncian que su puesto no sobrevivirá al último día de 2021. Algunos perderán su puesto de trabajo y otros volverán a la jornada reducida.Ómicron ya colapsa los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Ante la situación, la Dirección Asistencial del Noroeste, de la que dependen 40 centros de salud y 29 consultorios de la región, envió un plan de emergencias, aplicado desde el 20 de diciembre. Por este se paralizan las revisiones de adultos y niños y analíticas que no sean urgentes. Tampoco se citarán patologías que puedan esperar. Además, se bloquearán todas las agendas de los profesionales hasta el 15 de enero y se potenciará toda la citas telefónicas. La sexta ola impacta con fuerza sobre la tercera comunidad autónoma más poblada del país.Temor en las UCILa pandemia desborda las urgencias y la atención primaria. De momento, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no padecen el mismo estrés. A pesar de su elevado grado de transmisión, la variante ómicron parece a priori menos letal. Un porcentaje de los infectados pasan la enfermedad con síntomas leves o sin ellos. Esto se traduce en un menor número de hospitalizaciones. En la Comunidad de Madrid, el 14,22% de camas UCI están ocupadas, según datos del Ministerio de Sanidad.Eugenia Díez, enfermera UCI del Hospital Universitario 12 de Octubre, se muestra algo más preocupada. "Primero se colapsa la primaria y luego hospitalizaciones. Las UCI somos los últimos que sufrimos la saturación", recuerda. En el centro en el que labora, se empiezan a habilitar más plantas para pacientes con COVID. "Lo más probable es que el agobio nos llegue a nosotros el mes de febrero, después de las fiestas de Navidad", suspira.Su día a día se debería centrar en la atención a personas que han sido operadas por algún tipo de dolencia cardiaca. Sin embargo, son los afectados por el COVID-19 quienes ocupan la mayor parte de las 10 camas de la UCI en la que trabaja. Algo que sucede desde el inicio de la pandemia. En su caso concreto, confiesa que el personal es suficiente. Las 13 plazas que ofrece su UCI están cubiertas. Sin embargo, destaca que los cambios de contrato y la temporalidad afectan al propio servicio ofrecido. "Cuando una persona está solo dos o tres meses en un sitio de trabajo no tiene tiempo para adaptarse. La formación no es la adecuada. Por eso, tampoco puedes mover al personal a tu antojo", resalta la enfermera.Los trabajadores del sector en la comunidad autónoma exigen un aumento de 183 millones de euros en los presupuestos de sanidad de 2022. Era su principal reclamación a las puertas de la Asamblea de Madrid. Concentración convocada tras las palabras de la presidenta del Ejecutivo de la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso, sobre la saturación de la atención primaria. Señalaba a los propios sanitarios. "Utilizan espacios de todos para colgar sus pancartas y no todos quieren trabajar y arrimar el hombro, esto precisa de pedagogía y explicarlo con tiempo, porque se mezcla la situación real con la que ellos provocan", espetó la mandataria ante los micrófonos de EsRadio."No es descontento, es enfado e impotencia. Me gustaría que viniese a pasar un día conmigo, porque no habla desde un criterio técnico. Nosotros hemos sido los primeros que nos hemos puesto malos. Y seguimos malos", sentencia Díez. Mientras, observa el calendario en la UCI. No muy lejos, en los barracones de urgencias, la cola no deja de crecer. La Nochebuena resuena en los oídos de los sanitarios. "Esto va a subir más. Además, a nivel de restricciones, en Madrid, no hay prácticamente nada. Ojalá no sea tan chungo", desea López.

