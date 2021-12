https://mundo.sputniknews.com/20211223/encuentran-al-animal-invertebrado-mas-grande-de-todos-los-tiempos-en-una-playa-britanica-1119684478.html

Encuentran al animal invertebrado más grande de todos los tiempos en una playa británica

Encuentran al animal invertebrado más grande de todos los tiempos en una playa británica

Los científicos han hallado en una playa del Reino Unido el que fue el animal invertebrado conocido más grande de todos los tiempos, revela un nuevo estudio... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T21:12+0000

2021-12-23T21:12+0000

2021-12-23T21:12+0000

ciencia

descubrimiento

artrópodos

animales

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1119684907_128:0:1726:899_1920x0_80_0_0_fc0568e3f50a62bcaade90c78b5536bb.jpg

Hace millones de años, en el período Carbonífero, existió una gran variedad de insectos gigantescos, como por ejemplo: escorpiones de un metro de largo, cucarachas enormes e impresionantes libélulas del tamaño de una gaviota. Sin embargo, el milpiés prehistórico los supera a todos en tamaño, y no es para menos, pues podría haber sido tan grande como un automóvil.Estos artrópodos de extraordinarias dimensiones, llamados Arthropleuras, han sido hallados tres veces. El milpiés en cuestión es el más reciente, y fue hallado en el año 2018, cuando un gran bloque de arenisca reveló dicha especie al caer de un acantilado en una playa de Howick Bay, al norte de Reino Unido.Aunque solo se encontró un segmento del invertebrado de 75 cm de largo y 55 cm de ancho, los científicos consideran que es el más grande y antiguo que se haya descubierto. Según los resultados publicados en la Revista de la Sociedad Geológica (Journal of the Geological Society), la criatura original medía alrededor de tres metros de largo y podría pesar 50 kg. "Fue un hallazgo increíblemente emocionante, pero era tan grande que tuvimos que llevarlo entre cuatro hasta el acantilado", relató Davies.Según los investigadores, el segmento fue encontrado en un canal de río fosilizado y todos sus segmentos estaban presentes, lo que los hace suponer que fue mudado del exoesqueleto del Arthropleura, el cual se llenó de arena y fue preservado durante cientos de millones de años.La nueva muestra fue cotejada con investigaciones anteriores, y reveló nueva información sobre el hábitat y la evolución de la especie.¿Qué se sabe de esta especie?Con respecto a sus enormes dimensiones, los investigadores las habían atribuido a un repentino aumento y posterior descenso del contenido de oxígeno atmosférico durante los períodos Carbonífero tardío y Pérmico. Sin embargo, el más reciente hallazgo no se adapta a esa teoría, ya que provino de rocas depositadas antes de este pico.Otra teoría que podría explicar su tamaño es el tipo de alimentación que tuvo la especie. Creen que fue una dieta rica en nutrientes. "Si bien no podemos saber con certeza qué comieron, había muchas nueces y semillas nutritivas disponibles en la hojarasca en ese momento, e incluso pueden haber sido depredadores que se alimentaban de otros invertebrados e incluso de pequeños vertebrados como los anfibios", afirmó Davies.El hábitat del Arthropleura estuvo situado en el clima tropical del Ecuador, o territorios que alguna vez estuvieron en dicha ubicación. Posiblemente elegía hábitats de bosques abiertos cerca de la costa, donde vivieron durante unos 45 millones de años hasta la llegada del período Pérmico.Su extinción pudo ser originada por el calentamiento global, el cual hizo que el clima fuera demasiado seco y no lograran adaptarse. De igual forma pudo ser causada por el surgimiento de los reptiles, quienes competían por los alimentos y luego consiguieron dominar los mismos hábitats.

https://mundo.sputniknews.com/20211217/descubren-a-un-milpies-con-mas-patas-que-cualquier-otro-ser-vivo-del-planeta-1119457674.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

descubrimiento, artrópodos, animales, reino unido