https://mundo.sputniknews.com/20211223/el-presidente-de-argentina-tilda-de-lapidaria-la-evaluacion-que-hizo-el-fmi-sobre-su-programa-1119674324.html

El presidente de Argentina tilda de lapidaria la evaluación que hizo el FMI sobre su programa

El presidente de Argentina tilda de lapidaria la evaluación que hizo el FMI sobre su programa

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, calificó de lapidaria una evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el programa acordado con la... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T18:14+0000

2021-12-23T18:14+0000

2021-12-23T18:45+0000

américa latina

fondo monetario internacional (fmi)

argentina

alberto fernández

deuda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1117331815_0:215:2788:1783_1920x0_80_0_0_b7ca15a57aaeb3e5ae71e489cbc91947.jpg

El jefe de Estado agregó que era algo sabido el hecho de que no había cumplido con sus objetivos el programa de Stand-by suscrito con la gestión anterior por valor de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.000 millones entre 2018 y 2019.La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, utilizó el mismo apelativo que el presidente al referir que el informe del Fondo "reconoce que buena parte de la deuda que tomó el Gobierno de Macri se fue en fuga de capitales".Fue así, sostuvo, "porque no existieron los mecanismos correspondientes para que esto no sucediera, además de que no logró siquiera diagnosticar correctamente cuáles son las causas de la inflación".La portavoz presidencial incidió en que el préstamo del FMI "no logró restaurar la confianza del mercado, ni proteger a los más vulnerables de la sociedad, ni fortalecer el marco para reducir la inflación ni progresivamente disminuir las tensiones en la balanza de pagos".De este modo, la cuantiosa suma entregada por el FMI a Macri fue un "un apoyo político a su plan de Gobierno" que fracasó y que comprometió "a varias generaciones de argentinos"."El Gobierno considera que de alguna manera es tímido el balance que se hace", añadió Cerruti al señalar la importancia de que el Fondo "pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del Articulo 6 de su Estatuto, en el cual se ponen las condiciones para dar un préstamo a un país de esa magnitud".El acuerdo actual con el FMI obliga a Argentina a pagar 19.023 millones de dólares en 2022, 19.270 millones de dólares en 2023 y otros 4.856 millones de dólares para 2024.A finales de septiembre, Argentina pagó 1.884 millones de dólares al FMI para saldar el primer pago correspondiente al préstamo.Estos fondos se abonaron con los Derechos Especiales de Giro (DEG) distribuidos por el organismo de crédito a sus países miembros, y por los cuales la nación sudamericana recibió el pasado 23 de agosto 4.334 millones de dólares.Argentina debía pagar otros 1.892 millones de dólares en vencimientos antes del 22 de diciembre.La deuda del país con el FMI llega en la actualidad a los 42.845 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Economía actualizadas al 30 de noviembre.El país sudamericano tuvo recesión entre 2018 y 2020, con una caída económica que el año pasado fue de 9,9%.

https://mundo.sputniknews.com/20211223/fmi-reconoce-que-programa-con-argentina-no-cumplio-sus-objetivos-1119644570.html

https://mundo.sputniknews.com/20211221/la-deuda-externa-argentina-alcanza-los-268416-millones-de-dolares-1119585828.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fondo monetario internacional (fmi), argentina, alberto fernández, deuda