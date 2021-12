https://mundo.sputniknews.com/20211223/eeuu-y-otan-preparados-a-llevar-mas-capacidad-militar-cerca-de-rusia-1119681654.html

EEUU y OTAN preparados a llevar más capacidad militar cerca de Rusia

EEUU y OTAN preparados a llevar más capacidad militar cerca de Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU y sus aliados de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) están listos para llevar más capacidad militar cerca de las... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T19:55+0000

2021-12-23T19:55+0000

2021-12-23T19:59+0000

internacional

rusia

eeuu

otan

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106514/67/1065146772_0:152:3600:2177_1920x0_80_0_0_4f63f43d1fee2fcd033ba90dcb521310.jpg

Además, explicó que Washington no responderá a todas las propuestas de seguridad planteadas por Rusia vinculadas al presunto aumento de la presencia militar cerca de la frontera con Ucrania."No vamos a responder a todas las propuestas o comentarios que han hecho, incluido el presidente ruso, y creo que Moscú entienden nuestro enfoque en este sentido (...) Hay algunas cuestiones que Rusia ha planteado que creemos que podemos discutir y otras que saben muy bien que nunca aceptaremos", dijo el funcionario.El pasado viernes 17, Moscú publicó borradores de acuerdos entre Rusia, EEUU y la OTAN sobre garantías de seguridad.Las propuestas, si se acuerdan, prohibirían a la OTAN expandirse hacia el este y prohibirían a EEUU y Rusia desplegar misiles de alcance intermedio y más corto a una distancia de ataque del territorio del otro, entre otros términos.El funcionario de la administración del presidente Joe Biden dijo que las propuestas de seguridad de Rusia incluyen elementos que EEUU nunca aceptará, pero hay otras áreas que los dos países pueden explorar sobre un posible acuerdo.EEUU y Rusia negociarán bilateral y multilateralmente a través del Consejo OTAN-Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, dijo el funcionario.Washington cree que las negociaciones deben comenzar desde los principios y documentos fundamentales básicos sobre la seguridad europea, que subraya la integridad territorial, las fronteras que no se cambian por la fuerza y el respeto por la toma de decisiones soberanas, agregó.EEUU transmitió a Rusia que el progreso sustancial en estas conversaciones solo será posible si hay un ambiente de desescalada, dijo el funcionario, quien afirmó que no hay evidencia de que la parte ucraniana esté aumentando las tensiones con Rusia.EEUU y sus aliados europeos están dispuestos a emprender acciones serias contra Rusia en forma de severas sanciones económicas en caso de que invada Ucrania.Washington y sus aliados han tenido en cuenta el estado del mercado energético mundial en cualquier respuesta a posibles acciones rusas en Ucrania, señaló el funcionario.El martes 21, el jefe de la delegación de Rusia en las conversaciones de Viena sobre control de armas, Konstantin Gavrilov, dijo que Moscú tiene un plan de respaldo para considerar si Estados Unidos y la OTAN no responden a su propuesta sobre garantías de seguridad.Las tensiones en Ucrania se vieron agravadas en las últimas semanas por una supuesta acumulación de tropas rusas cerca de la frontera.Moscú negó repetidamente estas acusaciones, señalando la actividad militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, que considera una amenaza para su seguridad nacional.Rusia también dijo que tiene derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio soberano según lo crea conveniente.Varios acuerdos internacionales confirman que la OTAN nunca ha prometido no expandirse, declaró el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.Señaló que varios acuerdos internacionales "dejan claro que cada Estado es libre de determinar su propio destino"."Este es el principio fundamental de la seguridad europea, que Rusia suscribió", indicó el jefe del bloque bélico.Además, continuó, los aliados niegan haber prometido que la OTAN no se expandiría.

https://mundo.sputniknews.com/20211223/rusia-esta-dispuesta-a-conversar-sobre-las-garantias-de-seguridad-en-la-plataforma-de-la-osce-1119659771.html

https://mundo.sputniknews.com/20211220/rusia-necesita-una-respuesta-de-eeuu-a-la-propuesta-de-garantias-de-seguridad-1119502132.html

https://mundo.sputniknews.com/20211221/rusia-descarta-incluir-a-ucrania-en-el-dialogo-con-eeuu-sobre-las-garantias-de-seguridad-1119554511.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, otan, ucrania