https://mundo.sputniknews.com/20211223/demanda-de-migrantes-en-estados-unidos-puede-visibilizar-situacion-de-haiti-1119646449.html

Demanda de migrantes en Estados Unidos puede visibilizar situación de Haití

Demanda de migrantes en Estados Unidos puede visibilizar situación de Haití

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La demanda que presentaron 11 solicitantes de asilo haitianos contra Estados Unidos, tras el maltrato que sufrieron por agentes... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T02:21+0000

2021-12-23T02:21+0000

2021-12-23T02:21+0000

internacional

eeuu

haití

migrantes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103915/56/1039155645_0:49:5184:2965_1920x0_80_0_0_ba1ff98a298d8f94d1852e8360ab304d.jpg

"Esta es una denuncia por todos los maltratos a los que fueron sometidos los haitianos en la frontera de Estados Unidos, porque ni ese país, ni Canadá o Francia hicieron nada para ayudar a Haití, a pesar de que la situación del país se debe en gran medida al sistema imperialista implantado por esas potencias", opinó Joseph, quien preside la organización haitiana defensora de los derechos humanos Oficina de Abogados Internacionales.La demanda se impuso el lunes pasado en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia, y los reclamantes están representados por las organizaciones de defensa a los inmigrantes Justice Action Center, Haitian Bridge Alliance e Innovation Law Lab.De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, la demanda alega que la administración del presidente Joe Biden conocía que se avecinaba una afluencia de migrantes, pero, "deliberadamente", no hizo preparativos humanitarios.La mayoría de los haitianos que llegaron al norte de México provenían de países como Chile y Brasil, donde estuvieron por casi una década, pero la crisis generada por la pandemia del covid-19 y la dificultad de regularizar su estatus, empujaron a decenas de miles a intentar alcanzar la frontera.Las imágenes de agentes montados a caballo con lazos contra los migrantes, la mayoría provenientes de Haití, dieron la vuelta al mundo y provocaron numerosas críticas de Naciones Unidas y otros países."Denunciamos eso porque es un irrespeto a los derechos humanos. Estados Unidos no respeta los derechos de los haitianos, y ahora tenemos un primer ministro ilegal y de facto que no va a hacer nada", señaló.Desde septiembre, Washington deportó a más de 10.000 haitianos, pese a que la situación en la nación caribeña es crítica, con el aumento de control de las bandas armadas, los desastres naturales y la inestabilidad política acentuada con el asesinato del presidente Jovenel Moïse.Muchos de los retornados han tenido dificultades para reintegrarse, pues el país al que regresan difiere mucho del que dejaron hace años atrás.

https://mundo.sputniknews.com/20211221/mas-de-14000-migrantes-fueron-deportados-de-eeuu-a-haiti-desde-septiembre-1119593051.html

https://mundo.sputniknews.com/20211203/regreso-del-programa-quedate-en-mexico-de-eeuu-prefigura-un-sufrimiento-conocido-1118982945.html

eeuu

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, haití, migrantes