https://mundo.sputniknews.com/20211223/como-vivir-las-fiestas-en-familia-a-pesar-de-omicron-1119683138.html

Cómo vivir las fiestas en familia, a pesar de ómicron

Cómo vivir las fiestas en familia, a pesar de ómicron

Viviremos otra navidad y fin de año en pandemia. Esta vez con la aparición de una nueva variante de COVID-19 que disparó una vez más la cantidad de contagios y derivó en la vuelta a restricciones de movilidad en Europa. ¿Qué nos depara en Latinoamérica y cómo cuidarnos?

2021-12-23T22:10+0000

2021-12-23T22:10+0000

2021-12-23T22:10+0000

big bang

sociedad

ue

💗 salud

pandemia

restricciones

medidas

covid-19

pandemia de coronavirus

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1119683421_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ed9adacbbec7d145922589cdeef5bdb1.jpg

Cómo vivir las fiestas en familia, a pesar de ómicron Viviremos otra navidad y fin de año en pandemia. Esta vez con la aparición de una nueva variante de COVID-19 que disparó una vez más la cantidad de contagios y derivó en la vuelta a restricciones de movilidad en Europa. ¿Qué nos depara en Latinoamérica y cómo cuidarnos?

Uno puede sentir que la pandemia no va a terminar o que las vacunas dieron un respiro. Pero no fue suficiente.Observar la situación de Europa o de EEUU puede generar preocupación ante el aumento de contagios de coronavirus, a pesar de los niveles de vacunación en la población. La amenaza sigue vigente y parece crecer con la llegada de las festividades de fin de año.Ante este panorama, es necesario informarse y tratar de entender lo que ocurre. Sobre el tema, hablamos con el epidemiólogo Gonzalo Basile, director del Grupo de Trabajo en Salud Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), quien analiza cómo se debe tomar esta información en América Latina."Hay que volver un poco a tener cierta calma en la lectura sobre la variante de ómicron, ponerla en el contexto epidemiológico en que se está dando. En Europa y en el Hemisferio Norte es razonable en un momento de enfermedades respiratorias estacionales ver un repunte de casos de COVID en sus distintas variantes", indicó el epidemiólogo.Basile también resaltó la importancia de analizar "la cadena de transmisión pero poniéndola en contexto de preguntar cuánto de eso está impactando en casos graves y agudos, hospitalizaciones y muertes".Hasta el momento, uno de los puntos que se resalta es que si bien se detectan altas tasas de contagio, los casos graves y las muertes se mantienen en niveles bajos.Por otra parte, el epidemiólogo resaltó la necesidad de acelerar el acceso a vacunas como bienes públicos en los "países latinoamericanos que aún no tuvieron acceso a vacunas y los refuerzos".Ante este panorama, Basile recuerda ciertos recaudos a tener presente previo y durante las cenas familiares. El "principal", a su criterio, es tener completo el esquema de vacunas. También recuerda no salir si tenemos un síntoma como fiebre o algún problema respiratorio. Algo que podría parecer obvio de decir, pero que hasta el día de hoy algunas personas no cumplen.Además, medidas básicas y simples como la distancia física, tratar de hacer las reuniones en ambientes al aire libre y el lavado de manos o uso de alcohol en gel antes de manipular alimentos o compartir utensilios, pueden hacer una gran diferencia y permitirnos disfrutar una reunión familiar protegida.Hasta el momento, según datos de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU, indican que en 2020 hubo 1,7 millón de defunciones en todo el mundo por COVID-19.Esto significó el 2% del total de muertes acumuladas por todas las causas registradas. Para tener una idea, Basile nos explicaba que por año mueren alrededor de tres millones de personas solo por neumonía.Durante 2021 la cifra ascendió a 3,6 millones, más del doble de lo registrado en el primer año de pandemia. Perú, Paraguay y Uruguay fueron los países que acumularon su pico de mortalidad este año. Y este es el dato que nos permite medir mejor la magnitud de afectación del virus, en vez de contar los casos.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, ue, 💗 salud, pandemia, restricciones, medidas, covid-19, pandemia de coronavirus, vacunación contra el covid-19, la variante ómicron, аудио