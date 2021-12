https://mundo.sputniknews.com/20211223/como-de-seguro-es-calentar-la-comida-en-el-microondas-1119677536.html

¿Cómo de seguro es calentar la comida en el microondas?

El microondas es uno de los electrodomésticos más populares: casi todos lo tenemos en nuestras cocinas. No obstante, hay quienes creen que podría representar... 23.12.2021, Sputnik Mundo

El nutricionista y entrenador ruso Pável Térejov cuenta a Sputnik que algunos expertos opinan que el microondas hace que los alimentos pierdan parte de los nutrientes. Al mismo tiempo, algunos dietistas sugieren que es un método bastante saludable de calentar la comida, pues no requiere el uso del aceite.Pero en realidad, cualquier método de cocción es perjudicial, pues los alimentos son en su mayoría más saludables en su forma cruda, y las altas temperaturas cambian su estructura.Por su parte, la dietista Elena Mótova explica que los microondas simplemente calientan los productos, por lo que no representan ningún peligro. "La radiación de microondas no es ionizante: en otras palabras, no extrae los electrones de los átomos ni destruye sus núcleos", afirma la experta.

