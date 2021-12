https://mundo.sputniknews.com/20211223/carlos-ahumada-afirma-que-ni-amlo-ni-sheinbaum-lo-extraditaran-y-amenaza-con-publicar-mas-videos-1119671200.html

Carlos Ahumada afirma que ni AMLO ni Sheinbaum lo extraditarán y amenaza con publicar más videos

Carlos Ahumada afirma que ni AMLO ni Sheinbaum lo extraditarán y amenaza con publicar más videos

El empresario argentino Carlos Ahumada aseguró que no permitirá que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o la jefa de Gobierno de la Ciudad de... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T17:15+0000

2021-12-23T17:15+0000

2021-12-23T17:17+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

claudia sheinbaum

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1119671892_0:62:2511:1474_1920x0_80_0_0_15df1fd4e267e1a11eaa75aa244d78ce.jpg

Lo anterior, luego de que un juzgado de Buenos Aires aprobó la solicitud de extradición en contra del excontratista del gobierno capitalino, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).El empresario explicó que sería hasta febrero cuando su expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en un proceso que puede tardar, como mínimo, un año.Aunado a ello, confió en que los ministros argentinos le den la razón ya que desde 2004 no es contratista del gobierno de la Ciudad de México y la acusación que le imputaron ya preescribió.No obstante, adelantó que en caso de que se apruebe la extradición aún tiene recursos para lograr que se le juzgue en Argentina, ya que, insistió, "no cabe duda que es sed de venganza que no la han podido saciar" por la difusión de videos donde aparece él entregándole dinero en efectivo al entonces secretario particular de López Obrador, René Bejarano, en 2004.Según la imputación de la fiscalía capitalina, Carlos Ahumada es probable responsable de la "comisión del delito de fraude genérico del fuero común, con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la ciudad".Amenaza con publicar más videosCarlos Ahumada aseguró que cuenta con más videos e información "sobre muchos funcionarios actuales del gobierno de México", misma que amenazó con hacer pública su continúa lo que él calificó como una persecución en su contra."No quiero hablar de Thalía Lagunes, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de aduanas, y así puedo seguir", aseveró.Incluso, acusó al agente del Ministerio Público, Jesús Alfonso Campos Torres, encargado de la causa penal en su contra, de haberle pedido dinero para la construcción de un restaurante a cambio de preescribir la acusación."Que mande llamar (Ernestina Godoy) a este fiscal y le pregunte que en 2018 con quién se reunió el 27 de agosto, con quién se reunió el 28 de agosto en el café de Plaza Inn y para que se reunió", desafió Ahumada.

https://mundo.sputniknews.com/20211223/el-empresario-argentino-carlos-ahumada-sera-extraditado-a-mexico-1119644701.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, andrés manuel lópez obrador, claudia sheinbaum, méxico