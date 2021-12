https://mundo.sputniknews.com/20211223/baje-la-jornada-laboral-el-pedido-de-una-nina-a-gabriel-boric-1119679937.html

"Baje la jornada laboral": el pedido de una niña a Gabriel Boric

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se tomó un tiempo para charlar con una niña que lo esperó para tomarse una fotografía. Luego del encuentro, la... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23

2021-12-23T19:21+0000

2021-12-23T19:21+0000

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se tomó un tiempo para charlar con una niña que lo esperó para tomarse una fotografía. Luego del encuentro, la niña contó que pidió al futuro mandatario que "baje la jornada laboral para todos" porque su mamá "trabaja mucho".Luego de imponerse en la segunda vuelta presidencial del domingo 19 de diciembre, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ha tenido una cargada agenda de reuniones, que incluyó visitas al actual presidente Sebastián Piñera y una visita de respaldo a los dirigentes de la Convención Constitucional del país austral.En ese contexto, la pequeña Matilde, oriunda de la ciudad de Rancagua (centro), esperó al presidente electo en la puerta de su oficina para tomarse una fotografía, y este finalmente la invitó a conversar puertas adentro.Una vez afuera, Matilde fue abordada por periodistas locales, quienes le preguntaron sobre el tenor de su conversación con Gabriel Boric y la niña respondió:Pero no fue el único pedido de la niña al presidente electo. "También: cuidar los derechos femeninos y de todos en realidad"."Me dijo que bueno, que es posible", agregó enseguida, revelando la predisposición de Boric a cumplir sus demandas.“Hablamos con Matilde y me planteó sus principales preocupaciones era lo mucho que trabaja su mamá, que defendamos los derechos de las mujeres, el alto costo de los libros y mejorar la salud. Gracias por venir a conversar conmigo”, publicó Boric en redes sociales luego de conversar con la menor.No es la primera vez que se aprecia esta escena en torno a la figura de Gabriel Boric, quien ha sido interpelado por niñas y niños de manera constante desde la campaña electoral. Los niños suelen abordarlo para comentar sus deseos de futuro para la sociedad, donde destacan temas como la ecología y el cambio climático, como también para hacerle entrega de dibujos.Las 40 horas semanales, un proyecto que espera desde 2019El pedido de Matilde a Boric está lejos de ser una fantasía infantil. Desde el año 2019, que descansa en la Comisión de Trabajo del senado chileno, la 'Ley de 40 horas', impulsada en su autoría por la diputada comunista Camila Vallejo, sobre la reducción de la carga horaria laboral de 45 a 40 horas semanales.La diputada, afirmó a medios chilenos que es necesario "hacerse cargo de demandas históricas por la dignidad de las personas. Entre eso, también está la dignidad laboral, la dignidad de las familias chilenas que no tienen tiempo para poder realizarse como familia, tiempo para el ocio, para el descanso, para los cuidados de los hijos y entre los pares".

