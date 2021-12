https://mundo.sputniknews.com/20211223/amlo-alaba-a-boric-y-lanza-pedrada-a-luis-donaldo-colosio-junior--1119663693.html

AMLO alaba a Boric y lanza 'pedrada' a Luis Donaldo Colosio júnior

AMLO alaba a Boric y lanza 'pedrada' a Luis Donaldo Colosio júnior

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, es un ejemplo de juventud y lucha.

En su conferencia de prensa de este 23 de diciembre, el mandatario mexicano volvió a congratularse por el triunfo electoral de Boric en Chile y aprovechó para lanzar una "pedrada" al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuyo nombre recientemente apareció en una polémica encuesta del diario Reforma en donde aparece en tercer lugar de las preferencias electorales rumbo al 2024. El presidente de México volvió a destacar el hecho de que Boric haya ganado una elección presidencial con apenas 35 años e hizo referencia a la opinión expresada por el comunicador Pascal Beltrán del Río, quien comparó a Boric con Luis Donaldo Colosio Riojas, militante de Movimiento Ciudadano e hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en 1994 en Tijuana, Baja California. Al respecto, López Obrador aseveró que no solo se trata de ser joven, sino de ideología. "No es nada más ser joven, hay que tener ideas, hay que tener convicciones. Cuando hablo de Boric, es joven y de lucha", dijo el mandatario mexicano. El presidente de México aseveró que para ser político y llegar a gobernar un país se necesita anteponer los ideales. "Tienen que ir ideales por delante, no es nada más cualquier persona como los fabricaban antes con los medios de información o con dinero porque necesitaba la oligarquía tener un pelele, un adorno o un florero. ¡No!", sentenció.

