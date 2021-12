https://mundo.sputniknews.com/20211222/termidor-el-vino-mas-popular-de-argentina-es-un-gusto-elegante-en-ghana--video-1119618350.html

Termidor: el vino más popular de Argentina es un gusto 'elegante' en Ghana | Vídeo

Termidor: el vino más popular de Argentina es un gusto 'elegante' en Ghana | Vídeo

Un aviso publicitario que promociona al vino argentino Termidor para el mercado de Ghana se viralizó entre los internautas argentinos, que quedaron atónitos... 22.12.2021, Sputnik Mundo

Lejos de los exigentes paladares de los sommelier, el vino Termidor lleva décadas siendo el vino de mesa preferido por los argentinos. Fue el primero que introdujo en el país el célebre tetrapack, que permitió por primera vez acceder a vino en caja y, por tanto, con precios más accesibles.Lo que los argentinos no se esperaban era que su vino más popular se hiciera famoso a más de 8.000 kilómetros de distancia: en Ghana.Un pintoresco spot que promociona el vino con un cordial encuentro de una familia ghanesa acabó viralizado entre los tuiteros argentinos, que se sorprendieron no solo por ver una publicidad del vino Termidor en un país tan diferente sino también porque la publicidad destaca al vino por su elegancia, una característica no valorada por sus bebedores originales."Les cuento que en República de Ghana el vino Termidor en tetra les parece elegante", comentó el empresario Rodrigo Figueroa Reyes en Twitter. El spot publicitario reproducido por el tuitero muestra a una familia acompañando su cena con variedades del vino argentino. Mientras los argentinos pueden llegar a tomar el vino directamente de la caja o en vasos, los ghaneses prefieren servirlo en finas copas, al igual que los mejores vinos.Para ratificar lo valorizado del vino argentino, el eslogan del spot es "sé elegante y toma Termidor". De hecho, la frase en inglés be classy es agregada en las cajas que se distribuyen en el mercado ghanés.La responsable de distribuir el vino Termidor en Ghana es la empresa Cave & Gardens. Es tal la fama que adquirió el vino argentino que, en su perfil de Facebook, la distribuidora consigna que es "reconocida como líder y exclusivo distribuidor del vino Termidor" en Ghana.La presencia de la bebida en las góndolas ghanesas ya tiene varios años. En 2015 ya había sido notada por los internautas argentinos, que en ese momento veían con asombro que una caja de Termidor podía conseguirse por tan solo 29 pesos argentinos —tomando en cuenta el dólar blue—, un precio bastante por debajo de lo que se lo conseguía en Argentina.

