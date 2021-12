https://mundo.sputniknews.com/20211222/que-musica-prefieres-para-celebrar-las-fiestas-navidenas-1119630274.html

¿Qué música prefieres para celebrar las fiestas navideñas?

La Navidad colma de magia millones de hogares alrededor del mundo, pero el espíritu navideño también llega a través de la música y varias melodías que... 22.12.2021, Sputnik Mundo

No importa en qué parte del mundo uno se encuentre, ni en qué idioma hable la música es universal y llena de emociones y más aún cuando se tratan de este tipo de celebraciones.El príncipe William confesó que su canción favorita para estas fechas es Feliz Navidad del cantante puertorriqueño Jose Feliciano, aunque reconoció que también le encanta el hit de Mariah Carey All I Want For Christmas Is You.¿Prefieres los villancicos en español o los clásicos en inglés? La elección no será sencilla, solo podrás elegir una canción.¿Cuál es tu canción preferida para las fiestas navideñas?

Daniel Sánchez Trejos Llevo la música por dentro. 0

