https://mundo.sputniknews.com/20211222/putin-ofrecera-la-gran-rueda-de-prensa-el-23-diciembre-1119624792.html

Putin ofrecerá la gran rueda de prensa el 23 diciembre

Putin ofrecerá la gran rueda de prensa el 23 diciembre

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ofrecerá el 23 de diciembre su habitual rueda de prensa anual, para la cual los organizadores... 22.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-22T18:09+0000

2021-12-22T18:09+0000

2021-12-22T18:12+0000

rusia

vladímir putin

internacional

rueda de prensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1119552799_0:0:2787:1568_1920x0_80_0_0_bac12656415abd603842eff93241c35c.jpg

La sesión de preguntas al mandatario, introducida por el propio Putin en 2001, se celebrará en la sala Manezh de la ciudad de Moscú. Este año la rueda de prensa vuelve a ser presencial y tú podrás seguir la transmisión en directo en los canales de Sputnik Mundo en YouTube, Facebook y Twitter. La sesión de preguntas al mandatario, introducida por el propio Putin en 2001, se celebrará en la sala Manezh, de la ciudad de Moscú.Las primeras grandes ruedas de prensaLa primera gran rueda de prensa del actual jefe de Estado ruso se realizó el 18 de julio de 2001, en vísperas de la cumbre del G8, y en la misma participaron unos 400 reporteros, que hicieron 22 preguntas al mandatario, sobre el desarrollo económico y político de Rusia, y sobe los puntos de vista del presidente sobre la marcha de las reformas en la sociedad, y las perspectivas de la integración de Rusia en la comunidad internacional.Un año después, el 24 de junio de 2002, durante más de dos horas, el mandatario respondió 37 preguntas de los periodistas rusos y extranjeros, momento que aprovechó para promover varias iniciativas, en particular sobre el impuesto único para el agro, hizo evaluaciones de la situación en los ámbitos fundamentales de la política interna y exterior del Estado. Entonces participaron unos 700 periodistas reporteros nacionales y foráneos.El 20 de junio de 2003, Putin habló con los medios durante dos horas y 45 minutos, con la presencia de más de 700 reporteros presentes, 48 de los cuales hicieron 53 preguntas, en su mayoría sobre los problemas internos de Rusia, entre ellos sobre las próximas elecciones del jefe de Estado, la vida de los partidos y los relevos en el Gobierno, aunque también relacionadas con la vida personal del líder.El segundo mandato de Putin y la presidencia de Dmitri MedvédevPara diciembre de 2004, justo el 23, Putin respondió durante tres horas más de 50 preguntas, que en realidad fueron más de un centenar, puesto que muchos pedían su opinión sobre dos o tres temas. La mayoría de las interrogantes giraron sobre la política interna de Rusia y solo 15 sobre temas internacionales. La rueda de prensa se transmitió en directo por televisón en el Canal 1 y el Rossia, en las emisora de radio Mayak y también en la web oficial de la presidencia de Rusia, tanto en ruso como en traducción sincronizada al inglés.Putin no celebró su habitual gran rueda de prensa en 2005, pero el 31 de enero de 2006, durante tres horas y 26 minutos, respondió casi 140 preguntas de 65 periodistas, 51 de Rusia y 14 extranjeros. Las acreditaciones para asistir a este evento se entregaron a más de 1.000 representantes de los medios de comunicación, y se habló sobre el conflicto del gas en el espacio de la CEI, la victoria del movimiento Hamás en las elecciones palestinas, situación en las Fuerzas Armadas de Rusia y las ONGs, "escándalo de espionaje" y nombre del probable sucesor.La vida personal del presidente siguió suscitando interés. El 1 de febrero de 2007 Putin volvió a encontrarse con los medios rusos y extranjeros, esta vez durante 3 horas y 32 minutos. Medio centenar de periodistas rusos y 16 de otros países preguntaron al mandatario, entre los más de 1.100 acreditados.En 2008, el 14 de febrero en el Kremlin, Putin analizó durante cuatro horas y 40 minutos diferentes temas, con la presencia de 1.364 reporteros. Sobre todo, respondió sobre política migratoria, las elecciones en Chechenia e Ingusetia, la caída del nivel de la educación escolar, el aumento de la inflación y la probabilidad de buscar un tercer mandato presidencial.Dmitri Medvédev, quien sucedió a Putin como presidente, prefería las entrevistas y reunirse con colectivos de los medios de comunicación. En particular, resumía los resultados de cada año y respondía en directo a las preguntas de los dirigentes de los principales canales de televisión.Vuelta al KremlinDe vuelta al Kremlin, el 20 de diciembre de 2012, Putin restauró las grandes ruedas de prensa, esta vez durante cuatro horas y 33 minutos, presenciada por más de 1.000 periodistas rusos y unos 200 extranjeros, que hicieron al presidente 81 preguntas, relativas, en su mayoría, a la política, la economía y la esfera social, aunque también sobre otros temas.Para 2013, el 19 de diciembre en el Centro de Comercio Internacional, más de 1.300 periodistas rusos y extranjeros intercambiaron durante cuatro horas y 5 minutos con el mandatario, que respondió 52 preguntas sobre la situación en Ucrania, el emplazamiento de los sistemas rusos Iskander en la frontera, los planes de EEUU de imponer nuevas sanciones contra Irán, y prometió pensar en la posibilidad de suspender la formalización de visas para Georgia y refutó las afirmaciones de que Rusia planeaba introducir tropas en Crimea.El 18 de diciembre de 2014 Putin dialogó, por tres horas y 10 minutos, con 1.259 periodistas rusos y extranjeros. Respondió 53 preguntas y expuso los indicadores socio-económicos básicos del país y los planes para los próximos años, y volvió a acusar a Occidente de intentar "encadenar al oso [Rusia]" y dijo que las sanciones son un pago por los intentos de aplicar una política soberana.Durante tres horas y 10 minutos, el 17 de diciembre de 2015, contestó a 47 preguntas sobre la situación económica en Rusia, las actividades del Gobierno y la situación internacional, en particular, sobre las relaciones con Turquía, la actividad de Moscú en Siria y la situación en Ucrania, entre otros temas que no excluyeron los personales y los deportivos.En los últimos 5 añosEl 23 de diciembre de 2016, la rueda de prensa duró tres horas y 50 minutos, fue transmitida en vivo por varios medios, y el jefe de Estado respondió a 67 preguntas de 48 periodistas, muchas relacionadas con la temática interna rusa, la regional, la situación en Siria y Ucrania y las relaciones con Turquía y Estados Unidos.Para el 14 de diciembre de 2017, en el Centro de Comercio Internacional, se reunieron 1.640 periodistas de todas las regiones de Rusia y del exterior. El evento se transmitió por varios canales de televisión y radio y por tres horas y 40 minutos, el jefe de Estado respondió a 73 preguntas de 54 periodistas, relacionadas con las relaciones ruso-estadounidenses, aunque se negó a evaluar el trabajo de su par estadounidense, Donald Trump, la crisis en Ucrania y criticó bruscamente el proceder del expresidente de Georgia, Mijaíl Saakashvili.El 20 de diciembre de 2018, Putin se encontró con un número récord de periodistas, más de 1.700, en el Centro de Comercio Internacional de Moscú, por tres horas y 43 minutos, y respondió a 66 interrogantes sobre la economía, proyectos nacionales, problemas de la vida de las regionales del país, así como sobre la provocación de Kiev en el mar Negro, la situación en Donbás, la autocefalia de la Iglesia, la amenaza de una guerra nuclear, las relaciones ruso-estadounidenses, las perspectivas de reunirse con Donald Trump y las sanciones antirrusas.Otra vez en el Centro de Comercio Internacional, el 19 de diciembre de 2019 volvió Putin a su tradicional rueda de prensa, y por 4 horas y 18 minutos contestó a 77 preguntas, la mayoría referidas a los problemas internos.Debido a la pandemia del COVID-19, el 17 de diciembre de 2020 se eligió un nuevo formato, el de videoconferencia, y el presidente habló con los periodistas desde su residencia de Novo-Ogariovo, en la provincia de Moscú, mientras los representantes de los medios de comunicación rusos y extranjeros estaban en Moscú, en el Centro de Comercio Internacional.La rueda de prensa duró cuatro horas y 29 minutos, y Putin respondió a 60 preguntas, con la pandemia de coronavirus como tema principal, sin evadir lo sucedido con Alexéi Navalni y las medidas de apoyo económico a la población.

https://mundo.sputniknews.com/20211221/putin-y-scholz-discuten-la-solucion-del-conflicto-en-donbas-1119578610.html

https://mundo.sputniknews.com/20211221/putin-eeuu-es-responsable-de-la-tension-actual-en-europa-1119552696.html

https://mundo.sputniknews.com/20201217/gran-rueda-de-prensa-60-preguntas-para-putin-1093867578.html

https://mundo.sputniknews.com/20201218/el-traductor-de-google-se-ha-vuelto-fanatico-de-putin--1093875476.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, vladímir putin, rueda de prensa