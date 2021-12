Presidente de México espera que Corte decida sobre referendo revocatorio de su mandato

https://mundo.sputniknews.com/20211222/presidente-de-mexico-espera-que-corte-decida-sobre-referendo-revocatorio-de-su-mandato-1119634466.html

El consejo electoral del INE acordó esta semana por seis votos a favor y cinco en contra suspender la organización del referendo previsto para abril de 2022 si el oficialismo completa los 2,8 millones de firmas requeridas, y apeló ante el máximo tribunal en contra del recorte de 245 millones de dólares a su presupuesto de 2022 votado en el Congreso."Si los legisladores aprueban por dos terceras partes un procedimiento democrático que tiene que ver con la revocación de mandato, no puede ninguna instancia gubernamental incumplir el mandato constitucional", agregó el presidente.En 2019, el Congreso aprobó una reforma promovida por López Obrador para establecer la figura de consulta ciudadana sobre el mandato presidencial a la mitad del sexenio.El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ejerció en noviembre pasado su mayoría simple —la mitad más uno de los 500 diputados— al aprobar el presupuesto federal 2022 con un recorte de los fondos solicitados por el INE, previstos para organizar un eventual referendo sobre el mandato presidencial, al cual se quiere someter López Obrador.El presidente de la Cámara de Diputados de México, el oficialista Sergio Gutiérrez Luna, presentó el martes una apelación a la Corte Suprema contra la suspensión temporal de los preparativos, y su partido, Morena, pidió someter a juicio político a los consejeros del INE.Poderes enfrentadosEl mandatario afirmó que la decisión del INE se debe a que los consejeros están encabezados por el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, a quien califica como un "opositor conservador".El presidente mexicano señaló esta semana que no importa si en lugar de las 163.000 urnas necesarias para realizar la votación en todo el país, se instalan entre 10.000 y 50.000, que también "podría organizarla el pueblo".Por su parte, el consejero del INE Jaime Rivera, quien votó por suspender los preparativos temporalmente, celebró que la última palabra la tenga el Poder Judicial.El máximo tribunal decidirá sobre "el recorte desmesurado y el INE lo acatará", aclaró.Asimismo, Rivera mencionó la posibilidad de realizar el referendo con un número menor de casillas requeridas, pero cumpliendo con la ley.En tanto, sostuvo que la Corte no tiene una fecha que la obligue a resolver en un plazo perentorio.El consejero anunció que, a finales de enero de 2022, el INE terminará la autenticación de firmas presentadas por la agrupación oficialista "Que siga la democracia", para saber si procede o no la consulta popular.El INE ya detectó más de 71.000 firmas falsificadas para la revocación de mandato, es decir un 13% del total hasta la fecha.La oposición considera el referendo como una innecesaria "ratificación del mandato" promovida por el oficialismo para la promoción de López Obrador que cuenta con alrededor de 60% de popularidad, y no como una "revocación por pérdida de confianza".La pregunta de la consulta popular aprobada por el Congreso en 2019 dice: "¿Estás de acuerdo en que [nombre], presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos [nombre oficial del país], se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?".

