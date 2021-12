https://mundo.sputniknews.com/20211222/otro-ano-de-crisis-en-bielorrusia-esta-vez-migratoria-1119608130.html

Otro año de crisis en Bielorrusia, esta vez migratoria

Otro año de crisis en Bielorrusia, esta vez migratoria

MOSCÚ (Sputnik) — La nueva crisis migratoria que este 2021 amenazó a la UE desde el flanco oriental, fue una continuación de las profundas divergencias entre... 22.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-22T14:18+0000

2021-12-22T14:18+0000

2021-12-22T14:18+0000

internacional

rusia

europa

bielorrusia

alexandr lukashenko

migrantes

crisis migratoria entre bielorrusia y polonia

acontecimientos que dejaron huella en 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1118536720_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a9f7880bff107f17fa0b4f2048d2aa11.jpg

En 2020, Bielorrusia irrumpió en los titulares de la prensa internacional por unos polémicos comicios presidenciales, numerosas manifestaciones poselectorales y la dura represión desatada después, que provocó, ya este año, el incidente con el vuelo de Ryanair, que sirvió de catalizador.Amenaza terrorista al vuelo de RyanairEn mayo pasado, un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair, con más de 120 pasajeros a bordo, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, recibió un mensaje de las autoridades aéreas de Bielorrusia."Tenemos información de los servicios especiales de que ustedes tienen una bomba a bordo que podría ser detonada sobre Vilna", dijo un controlador aéreo en Minsk, que recomendó un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de la capital bielorrusa. El avión fue escoltado por un caza MiG-29 de las Fuerzas Aéreas de Bielorrusia.Ya en tierra, no se encontró bomba alguna y la aeronave continuó el vuelo pero sin dos pasajeros: el periodista Román Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta, y su novia, la rusa Sofia Sapega, que, según el Gobierno bielorruso, por casualidad, se encontraban a bordo del avión.Nexta, que publicó durante las protestas poselectorales de 2020 dónde se encontraban las fuerzas del orden y las rutas para evitarlas, fue la principal fuente de información para los manifestantes.Protasévich, crítico feroz del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, y colaborador de la líder de la oposición, Svetlana Tijanovskaya, actuaba desde el exterior, refugiándose en países como Polonia y Lituania. Una vez en su patria, fue detenido, lo mismo que su novia, por los servicios policiales bielorrusos.Indignación de ambas partesEl desvío de la aeronave provocó una ola de indignación y críticas desde los países de la UE. Además de protestar contra la detención de Protasévich y su novia y contra la represión de la libertad de expresión, los Gobiernos europeos afirmaron que Lukashenko, persiguiendo sus objetivos, puso en peligro a un avión con ciudadanos de la UE.Algunos países calificaron de "acto terrorista" y "secuestro" el desvío de la nave de Ryanair.Minsk, por su parte, se mostró perplejo ante estas acusaciones: desde su punto de vista, la actitud de las autoridades bielorrusas no solo fue legal, sino también noble.El Ministerio de Transporte bielorruso informó haber recibido un aviso de bomba que exigía que la Unión Europea dejara de apoyar a Israel del movimiento radical palestino Hamás, el cual, sin embargo, rechazó oficialmente su implicación.Menos de una hora después de aparecer la información sobre el aterrizaje de emergencia del avión de Ryanair, el canal de Telegram @pul_1, asociado al servicio de prensa presidencial, publicó una nota titulada 'Bielorrusia salvó Europa'. Según el medio, cuando el avión recibió el aviso de bomba, solicitó el permiso de aterrizar en Minsk —pese a que estaba más cerca de Vilna— y Lukashenko dio su visto bueno.Sanciones y luz verde para migrantesA finales de junio la Unión Europea impuso un quinto paquete de medidas restrictivas a Bielorrusia, en el que por primera vez recurrió a sanciones sectoriales.En respuesta a estas penalidades, el Ministerio de Exteriores bielorruso informó que suspendería el acuerdo de readmisión de inmigrantes indocumentados con la Unión Europea, y a inicios de julio Lukashenko advirtió que dejaría pasar a la UE a los migrantes de Afganistán y otros países.En consecuencia, Letonia, Lituania, Estonia y Polonia se enfrentaron en los meses posteriores con un drástico incremento de migrantes de países de Oriente Próximo, quienes, desde Bielorrusia, pretendían entrar en la UE.El flujo migratorio fue en aumento y el 8 de noviembre la prensa internacional difundió imágenes de una caravana de refugiados que se dirigían por el territorio bielorruso hacia la frontera con Polonia. Según los guardias fronterizos de Bielorrusia, allí se concentraron unas 2.000 personas, las cuales levantaron un campo improvisado cerca de la valla limítrofe.En varias ocasiones los refugiados trataron de asaltar la frontera, pero encontraron una respuesta contundente: las fuerzas de seguridad de Polonia utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos.Juegos geopolíticosEn pleno auge de la crisis fronteriza, los líderes europeos se dirigieron al presidente ruso, Vladímir Putin, para que presionara a Minsk y le hiciera poner fin a la llamada "instrumentalización" de los migrantes.En respuesta, Putin apuntó al uso de la fuerza desproporcionada contra los migrantes por Polonia, acusó a Europa de "doble rasero" en sus compromisos con los derechos humanos y sugirió a la UE que hablara directamente con Lukashenko.Aquí estaba la trampa. La Unión Europea no reconoce a Lukashenko como presidente legítimo. La única que decidió contactar con el líder bielorruso fue la canciller alemana saliente Angela Merkel, pero se expuso a un aluvión de críticas.A mediados de noviembre Lukashenko y Merkel mantuvieron dos conversaciones telefónicas. Al término de la segunda, la oficina de prensa del presidente bielorruso informó que el mandatario propuso que la UE acogiera a 2.000 migrantes apostados en la frontera de Polonia, y Bielorrusia, por su parte, repatriaría a los países de origen a los restantes 5.000. Pero la canciller rechazó la propuesta.Tras estas conversaciones, Lukashenko presumió de que Merkel le llamó "presidente", aunque el Gabinete germano lo negó.Nuevas sanciones y nada para migrantesLa Unión Europea, junto con algunos otros países, como EEUU, impuso nuevas sanciones dirigidas contra los implicados en las actividades "que faciliten el cruce ilegal de las fronteras exteriores de la Unión", y estas afectaron a la aerolínea estatal bielorrusa Belavia y la siria Cham Wings Airlines, varios cargos bielorrusos de la guardia fronteriza, jueces y funcionarios del Ministerio de Exteriores.Minsk respondió con un embargo alimentario a "una amplia lista de bienes" producidos en los países que aplican sanciones contra Bielorrusia, como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, miembros de la UE y varios otros Estados.Los migrantes en la frontera con Polonia fueron ubicados en un centro logístico construido por las autoridades bielorrusas, donde las condiciones de vida son mejores que en su campo improvisado pero todavía están lejos de ser dignas.Lukashenko afirmó que tiene la intención de acabar con la crisis en la frontera antes de fin del año. Según las estimaciones de Polonia, hasta la fecha el Gobierno bielorruso envió unos 3.000 migrantes a Irak y Siria, mientras que unos 7.000 permanecen en el país.Ilusiones rotasLa UE acusa a Lukashenko de orquestar el flujo de migrantes, a lo que el mandatario bielorruso responde que los refugiados provienen de países que sufrieron intervenciones militares de Occidente, como Irak y Siria y afirma que él solo dejó de luchar contra el tráfico de migrantes irregulares.No se sabe cuántos migrantes fallecieron en el ojo de este huracán geopolítico. La ONG Comité Internacional de Rescate pudo confirmar 13 muertos, mientras que el propio Lukashenko admitió que podrían ser más.Parece probable que los culpables de la crisis nunca respondan ante la justicia, en tanto el destino de los refugiados que llegaron a Bielorrusia en búsqueda de una vida mejor en Europa siga siendo sombrío.El Gobierno bielorruso no está dispuesto a acogerlos. En los próximos meses, y si tienen suerte, solo podrán volver a los lugares de dónde habían huido, con las ilusiones rotas.

https://mundo.sputniknews.com/20210524/tres-versiones-de-la-historia-sobre-el-desvio-del-avion-de-la-aerolinea-de-ryanair-1112497965.html

https://mundo.sputniknews.com/20210526/lukashenko-denuncia-que-los-detractores-de-bielorrusia-buscan-ahora-estrangular-a-su-pais-1112569365.html

https://mundo.sputniknews.com/20211124/polonia-y-los-paises-balticos-quieren-aislarse-de-bielorrusia-con-un-muro-por-200-millones-1118583702.html

https://mundo.sputniknews.com/20211114/putin-europa-ha-creado-las-condiciones-para-la-crisis-migratoria-y-quiere-eludir-su-responsabilidad-1118223216.html

https://mundo.sputniknews.com/20211110/de-donde-vienen-y-a-donde-van-los-migrantes-bielorrusos-1118067110.html

https://mundo.sputniknews.com/20211109/el-kremlin-comenta-la-crisis-en-la-frontera-de-bielorrusia-y-polonia-1118028865.html

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Daniil Pevzner

Daniil Pevzner

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniil Pevzner

rusia, europa, bielorrusia, alexandr lukashenko, migrantes, crisis migratoria entre bielorrusia y polonia, acontecimientos que dejaron huella en 2021