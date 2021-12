https://mundo.sputniknews.com/20211222/novatek-suministrara-gas-de-rusia-a-europa-1119642560.html

Novatek suministrará gas de Rusia a Europa

Novatek suministrará gas de Rusia a Europa

La empresa rusa Novatek ha acordado con la empresa alemana Uniper suministrar gas ruso a Alemania. 22.12.2021, Sputnik Mundo

Pero no se trata de gas natural, sino de amoníaco de bajo contenido en carbono. Se utilizará como portador de hidrógeno, para lo cual se convertirá en gas hidrógeno y se dirigirá a la red de hidrógeno alemana.Novatek y Uniper acordaron suministrar al mercado alemán hasta 1,2 millones de toneladas al año de amoníaco todavía no producido de la planta Obski GHK que se construirá en Siberia. El amoníaco se suministrará a la terminal en Wilhelmshaven, tampoco construida.Se trata del primer acuerdo para suministrar cantidades industriales de hidrógeno desde Rusia.A principios de diciembre, Novatek firmó un memorando sobre el suministro de amoníaco e hidrógeno también desde Obski GHK con la alemana RWE. No se han revelado los volúmenes, términos ni condiciones de los suministros. Según la prensa rusa, la japonesa Mitsui también está en conversaciones con Novatek para entrar en el proyecto Obski GHK, así como para comprar algunos volúmenes.El precio del amoníaco se determinará por referencia a las cotizaciones de referencia europeas y mundiales pertinentes. Dado que el hidrógeno es un combustible sustitutivo del gas, el precio del hidrógeno debería depender de la evolución del precio del bien sustituido (de referencia), teniendo en cuenta un factor alcista y una prima por ausencia de carbono.Este año, los precios del amoníaco han subido en consonancia con el precio del gas natural, a partir del cual se produce principalmente el amoníaco. Según Platts, el 15 de diciembre, los precios del amoníaco alcanzaron 1.120 dólares por tonelada en base CFR Noroeste de Europa. Los precios FOB en el mar Negro fueron de 1.055 dólares por tonelada del amoníaco.Para convertir el amoníaco en hidrógeno se utilizan temperaturas más bajas que los métodos tradicionales de descomposición (250 °C en lugar de 500-600 °C). El método es respetuoso con el medioambiente. Los expertos creen que esta tecnología tiene el potencial de cambiar radicalmente el sector del transporte.En cuanto a los precios del amoníaco en el mercado mundial, se encuentran en máximos históricos por el encarecimiento del gas. Esto se debe a la reducción del suministro de amoníaco en la UE por el cierre de varias instalaciones de producción, y también crea riesgos de cuotas de exportación para los fertilizantes nitrogenados rusos, para los que se utiliza el amoníaco como principal materia prima. Todos los exportadores rusos de amoníaco y fertilizantes nitrogenados pueden beneficiarse de los altos precios. Por lo tanto, los productores de amoníaco se encuentran ahora en una posición muy ventajosa. Novatek quiere recuperar su cuota en este prometedor mercado, que se estima entre 65.000 y 70.000 millones de dólares.

