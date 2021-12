https://mundo.sputniknews.com/20211222/este-es-el-primer-trailer-de-dr-strange-in-the-madness-of-the-multiverse--video-1119624020.html

Este es el primer tráiler de 'Dr. Strange in the madness of the multiverse' | Video

Este es el primer tráiler de 'Dr. Strange in the madness of the multiverse' | Video

Después de mucha espera y especulación, Marvel Studios estrenó el primer tráiler de la segunda parte de la película 'Dr. Strange', protagonizada por el actor... 22.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-22T17:13+0000

2021-12-22T17:13+0000

2021-12-22T17:13+0000

cine

wanda

benedict cumberbatch

marvel

👤 gente

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1119623137_0:0:1429:803_1920x0_80_0_0_8dbeb00b1ab49f466fda936030332e24.jpg

A través de redes sociales, la firma creadora de Spider-Man presentó el primer adelanto de Doctor Strange in the madness of the multiverse, cuyo estreno mundial en cines está programado para el 6 de mayo.En las primeras imágenes de la secuela podemos observar a varios personajes de la primera película, entre ellos, Wong, interpretado por Benedict Wong; Christine Palmer, papel de Rachel McAddams, y a Karl Mordo, a cargo de Chiwetel Ejiofor.Incluso, también tiene una importante aparición la actriz Elizabeth Olsen en su papel de Wanda Maximoff (alías La Bruja Escarlata), con lo que se confirma la relación entre la película y la serie de Disney+ ganadora de un Emmy, Wandavision.¿Por qué aparece Wanda Maximoff?Tal y como se había especulado, el personaje de Wanda tendrá un papel importante en la segunda parte de Dr. Strange, ya que, tal como se ve en el tráiler, ella es necesaria para enfrentar la amenaza de la nueva cinta.En una de las apariciones que tiene el personaje en el adelanto se menciona sobre lo "sucedido en Westview", en clara referencia a los hechos que se mostraron en la serie Wandavision, donde el personaje de Olsen crea una realidad alterna en este poblado.Hasta el momento no se ha confirmado quién será el villano principal de Dr. Strange in the madness of the multiverse, aunque en el adelanto se observa una versión "malvada" del personaje principal, parecida a la que aparece en la serie animada What if?.

https://mundo.sputniknews.com/20211216/aprovecha-el-estreno-de-spider-man-para-pedir-matrimonio-y-se-vuelve-viral-1119419329.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cine, wanda, benedict cumberbatch, marvel, 👤 gente, 🎭 arte y cultura