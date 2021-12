https://mundo.sputniknews.com/20211222/el-parlamento-cubano-aprueba-cuatro-nuevas-leyes-entre-ellas-el-codigo-de-familias-1119598618.html

El Parlamento cubano aprueba cuatro nuevas leyes, entre ellas el Código de Familias

El Parlamento cubano aprueba cuatro nuevas leyes, entre ellas el Código de Familias

La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba aprobó cuatro nuevas legislaciones, entre ellas la de Ordenamiento Territorial Urbano y la Gestión... 22.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-22T06:25+0000

2021-12-22T06:25+0000

2021-12-22T06:26+0000

américa latina

cuba

ley

familia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108800/45/1088004558_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_350e5a3ab2d88c0724d2e5702cf57a3b.jpg

"Aprueban diputados a la Asamblea de Cuba tres nuevas leyes y el proyecto de Código de las Familias. Se someterá el texto aprobado del Proyecto de Código de las Familias a consulta popular, desde el 1 de febrero al 30 de abril de 2022", subraya el sitio del parlamento cubano en su cuenta de la red social de Twitter.La nueva ley de Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, dispondrá de una normativa integral, capaz de articular y ordenar las diferentes competencias que inciden en el territorio y de integrar las exigencias del planeamiento, el control y la disciplina territorial y urbana, según el diputado Samuel Rodiles, presidente del instituto que dirige estas actividades.Por su parte, la viceprimera ministra Inés María Chapman aseguró que esta ley tendrá impacto en el desarrollo económico y social del país, porque guarda relación con el Plan y el Presupuesto, y facilita el trabajo en barrios y comunidades, en los que aún persisten muchas irregularidades. A su vez, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, presentó ante el parlamento los proyectos de leyes de los Tribunales Militares y del Proceso Penal Militar, que también fueron aprobados.Código de las FamiliasEl ministro de Justicia, Oscar Silvera, tuvo a su cargo la presentación del nuevo Código de las Familias, quien aseguró que esta legislación que será sometida a consulta popular desde el 1 de febrero y hasta el 30 de abril de 2022, "desde un lenguaje inclusivo, maximiza los derechos y garantías constitucionales, fortalece la responsabilidad familiar en todos los órdenes, sitúa al amor, la dignidad, la igualdad, la no discriminación, el afecto y la responsabilidad en lo más alto de los valores".El titular cubano de Justicia agregó que este nuevo código "actualiza instituciones familiares, potencia la igualdad de género, protege a los menores, la juventud, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad; no fabrica ni impone modelos, sino que refleja a la sociedad actual, y la diversidad que ampara no es otra que la existente al interior de las familias cubanas".

https://mundo.sputniknews.com/20211119/eurodiputado-espanol-estoy-viendo-una-cuba-que-reboza-alegria-1118418326.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, ley, familia