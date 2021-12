https://mundo.sputniknews.com/20211222/el-alcalde-colombiano-impide-desembarco-de-crucero-en-cartagena-de-indias-por-covd-19-1119629377.html

El alcalde colombiano impide desembarco de crucero en Cartagena de Indias por COVD-19

BOGOTÁ (Sputnik) — La ciudad colombiana de Cartagena de Indias impidió el desembarco de los pasajeros del crucero Even Seas Mariner, proveniente de Estados... 22.12.2021, Sputnik Mundo

"Tomamos la determinación de no dejar bajar los pasajeros. Principalmente, porque no sabemos si alguno de los contagiados de COVID-19 viene con ómicron o no", dijo Dau en entrevista con Caracol Radio.Colombia confirmó esta semana tres casos con esa variante, en esa ciudad caribeña y también la de Santa Marta, en el norte del país.Sin embargo, aclaró que todos los pasajeros del barco cuentan con esquema completo de vacunación contra el COVID-19.Colombia pide a viajeros internacionales la inmunización con al menos una dosis y una prueba PCR para ingresar al país.

