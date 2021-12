https://mundo.sputniknews.com/20211222/eeuu-tiene-una-linea-abierta-de-relacionamiento-con-rusia-y-espera-que-continue-1119630545.html

EEUU tiene una línea abierta de relacionamiento con Rusia y espera que continúe

EEUU tiene una línea abierta de relacionamiento con Rusia y espera que continúe

WASHINGTON (Sputnik) — La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que está en curso una línea abierta de compromisos con Rusia y que Washington tiene la... 22.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-22T18:45+0000

2021-12-22T18:45+0000

2021-12-22T18:45+0000

internacional

rusia

eeuu

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1119630518_0:0:3481:1958_1920x0_80_0_0_6b2b16b7bf23a3cfcd8fcfaa356753bc.jpg

Asimismo, EEUU y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) no tienen intenciones agresivas con Rusia, afirmó Psaki."La OTAN es una alianza defensiva. No tenemos intenciones agresivas con Rusia. Estados Unidos no, ni sus socios de la OTAN", comunicó.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, otan