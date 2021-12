https://mundo.sputniknews.com/20211222/draghi-descarta-el-confinamiento-para-los-no-vacunados-1119604749.html

Draghi descarta el confinamiento para los no vacunados

Draghi descarta el confinamiento para los no vacunados

ROMA (Sputnik) — El primer ministro de Italia Mario Draghi excluyó la imposición del confinamiento para los no inmunizados en las condiciones actuales, durante... 22.12.2021, Sputnik Mundo

Según recordó, "dos tercios [de los pacientes] en las unidades de cuidados intensivos y de los decesos se registran entre los no vacunados"."La vacunación obligatoria sigue en el fondo, ya ha sido extendida a algunas categorías, valoraremos su extensión a otras", advirtió el jefe del Ejecutivo, precisando que el tema se discutirá "en un tiempo muy corto".Las normas en vigor no permiten a los no inmunizados obtener el Super Green Pass (pase sanitario reforzado), necesario para entrar en los interiores de restaurantes y bares, visitar teatros, cines y estadios, así como participar en fiestas y ceremonias públicas.En cuanto a la vacunación obligatoria, actualmente está prevista para operadores sanitarios, personal escolar, militares y representantes de las fuerzas del orden.

