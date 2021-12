Detienen a secretario técnico del senado mexicano por homicidio de un candidato

https://mundo.sputniknews.com/20211222/detienen-a-secretario-tecnico-del-senado-mexicano-por-homicidio-de-un-candidato-1119629760.html

El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de México, José Manuel del Río Virgen, fue detenido acusado del homicidio de Ricardo... 22.12.2021, Sputnik Mundo

A través de sus redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención del colaborador de Ricardo Monreal por su presunta participación en el delito de homicidio doloso calificado.En entrevista para Milenio Televisión, el abogado defensor, Jorge Reyes Peralta, detalló que la detención ocurrió esta mañana cerca de Tuxtepec, en los límites entre Veracruz y Oaxaca. Posteriormente, el exdiputador federal fue trasladado al penal de Pancho Viejo.Aunque no ha podido tener acceso al expediente del caso con folio 414/2021, el litigante explicó que a Del Río Virgen es acusado de ser el autor intelectual del homicidio de Tovar Tovar.Respecto a los tintes políticos que podría tener la imputación, Reyes Peralta no quiso pronunciarse, pero afirmó que su cliente también "es una gente recta, un político honesto" y, por la amistad que sostienen, confía "plenamente en que él no participó".Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (partido al que pertenece Del Río Virgen), calificó la detención como un "vulgar abuso de autoridad".Hasta el cierre de esta nota, Ricardo Monreal no se ha pronunciado por la aprehensión.Detención en medio de pleitoLa detención de José Manuel del Río se da en medio del conflicto político entre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, por la imputación a seis jóvenes del delito de "ultraje a la autoridad".Para Monreal Ávila, esta imputación tiene tintes de tiranía pues, al considerarse un delito grave, amerita prisión preventiva. García Jiménez rechazó cualquier vulneración al Estado de derecho y negó que existan presos políticos en el estado.Apenas el pasado 19 de diciembre, los jóvenes acusados en septiembre de este año fueron liberados del penal de Pancho Viejo, hecho que el senador morenista celebró."Usted debe ser cuidadoso con lo que hace y pronuncia porque su investidura no le permite convertirse en juzgador y condenar a ciudadanos que han sido exonerados por un juez federal", arremetió Monreal Ávila, luego de que el gobernador veracruzano lo acusó de defender delincuentes.

