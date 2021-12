https://mundo.sputniknews.com/20211222/conductora-martha-debayle-asegura-que-la-gente-no-triunfa-por-miedo-a-decepcionar-a-su-familia-1119622900.html

Conductora Martha Debayle asegura que la gente no triunfa por "miedo" a decepcionar a su familia

La comunicadora nicaragüense Martha Debayle aseguró que muchas personas no crecen ni mejoran su condición económica por "mandato" de sus familias, quienes... 22.12.2021

En entrevista con el conductor Yordi Rosado, la conductora de W Radio habló sobre la mentalidad que la ha llevado al éxito, sobre todo después de atravesar un divorcio, y cómo algunas personas se dejan vencer por el miedo.La empresaria consideró que "la diferencia entre la gente que la hace o que la logra" es "gente que hace las cosas a pesar del miedo" y hace que "las cosas sucedan".Agregó que muchas veces las personas no logran sus objetivos porque son "víctimas de sus propias creencias" y valoran tanto a su familia que no quieren ir en contra de ella,y por tanto, tienen "miedo a triunfar"."La gente exitosa es la gente que hace que las cosas sucedan a pesar de, y es a pesar del miedo, y es a pesar de tu familia o a pesar de tus creencias o a pesar del cansancio", comentó.Como ejemplo, Martha Debayle imaginó a una persona que aspira a estudiar en el extranjero, pero que desiste de su intento por la pereza de realizar los trámites correspondientes o para pasar los exámenes de certificación de inglés.Lo anterior, según la comunicadora, por los "mandatos" que se transmiten a través de la familia como: "No me creo capaz", "No voy a poder", "No me va a salir".Por ello, consideró que su mantra de vida es "losers make excuses, winners make a way" ("los perdedores hacen excusas, los ganadores hacen camino"), pues una vez que se conquista el miedo "vas a lograr lo que quieras en tu vida"."Creo que solamente cuando estás consciente de que hay un precio a pagar —y casi nunca es bonito—, y estás dispuesto a pagarlo, vas a lograr lo que quieras en tu vida", concluyó.

