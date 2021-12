https://mundo.sputniknews.com/20211222/cacao-de-nicaragua-recibe-premio-cocoa-of-excellence-y-se-posiciona-como-un-producto-fino-1119596139.html

Cacao de Nicaragua recibe premio Cocoa of Excellence y se posiciona como un producto fino

Cacao de Nicaragua recibe premio Cocoa of Excellence y se posiciona como un producto fino

El cacao de Nicaragua fue reconocido por la Organización Internacional de Cocoa como uno de los 50 mejores granos en el mundo al otorgar el premio Cocoa of... 22.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-22T01:07+0000

2021-12-22T01:07+0000

2021-12-22T01:07+0000

américa latina

nicaragua

centroamérica

cacao

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107114/11/1071141185_51:0:1871:1024_1920x0_80_0_0_836fdb541e51a209ebfea7599889c312.jpg

El 17 de diciembre el programa Cocoa of Excellence premió con medalla de bronce a la cooperativa Flor de Dalia, Comunidad La Tronca, del municipio La Dalia, departamento de Matagalpa (centro), productor de la variedad trinitario con alto porcentaje acriollado."Es un premio netamente al grano de cacao, a la excelencia, ese premio es tocar el cielo, es un certamen internacional que para llegar al final debes pasar varias etapas para colocarte como un cacao con notas especiales de catación y sabores excepcionales, de orígenes únicos que buscan los mejores chocolateros del mundo", remarcó el titular de Concacao, adscrita a la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)No obstante, el reconocimiento no es garantía perpetua para el productor seleccionado, quien deberá mantener el esfuerzo en la producción del grano para cerficarlo nuevamente ante el programa que lidera ICCO, que otorga el premio Cocoa Excellence cada dos años."Es un grupo de 50 mejores cacaos que cada dos años se van evaluando, significa que probablemente, en dos años, esta cooperativa no pueda estar (seleccionada) porque se encontraron otros aromas, otros sabores que le permitieron al jurado determinar que para esa competencia en sí, no tenían una valoración", observó Nolasco.El cacao es un producto no tradicional de Nicaragua que se ha posicionado en el mercado internacional europeo y norteamericano y registró ventas cercanas a las 8.000 toneladas métricas para el ciclo 2020-2021, lo que representa un incremento del 2,2 por cieto de acuerdo a datos del Sistema de Producción, Consumo y Comercio de Ministerio de Hacienda y Crédito Público.El premio otorgado a la cooperativa Flor de Dalia de Matagalpa, eleva el precio de la tonelada métrica del grano, equivalente a 22 quintales de cacao seco, que podría cotizarse entre 300 y 700 dólares por tonelada métrica.Los premios Cocoa Excellence se otorgan en una competencia que se realiza cada dos años, promovidos para "reconocer la calidad del cacao y la diversidad de sabores para mejorar los medios de vida de los agricultores e impulsar la sostenibilidad de la cadena de suministro", detalla el sitio web del programa que impulsa el reconocimiento desde 2009.

https://mundo.sputniknews.com/20210908/como-el-cacao-puede-mejorar-la-agudeza-visual-1115861166.html

nicaragua

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, centroamérica, cacao