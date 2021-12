https://mundo.sputniknews.com/20211222/brasil-fin-de-ano-polemico-por-la-partida-del-presupuesto-para-la-campana-electoral-1119636266.html

Brasil: fin de año polémico por la partida del presupuesto para la campaña electoral

Brasil: fin de año polémico por la partida del presupuesto para la campaña electoral

El Congreso aprobó el plan de subsidios a la población más carenciada pero triplicó los fondos otorgados a los partidos políticos en el año electoral, con respecto a 2018. En otro orden, el gobierno de Guatemala convocará a una mesa de diálogo para atender un conflicto de 150 años entre dos municipios. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

En Brasil, la ley de presupuesto de 2022 aprobada por el Parlamento prevé que los gastos públicos suban hasta 4,82 billones de reales (845.614 millones de dólares). El 39% irá para refinanciar la deuda pública.Del resto —descontados los gastos del Gobierno de Jair Bolsonaro— la suma para la inversión se limita a 44.000 millones de reales (unos 7.719 millones de dólares), el menor valor en las últimas décadas.La novedad de esta ley es el presupuesto que deriva a los partidos políticos en el año electoral 2022: 859,6 millones de dólares. Se triplica el monto respecto a los comicios de 2018 en los que venció Jair Bolsonaro, quien buscará su reelección.El experto se refirió a particularidades de la campaña electoral de 2018, con un "financiamiento bajo en una campaña corta" que afectó a los candidatos. Pero en el caso de Bolsonaro, "tuvo mucha propaganda por fuera de los canales no tradicionales [redes sociales, Internet], y eso no se controla".En tanto, en pleno año electoral, el Gobierno impulsó apoyar el aporte de 15.614 millones de dólares en el plan social "Auxilio Brasil", de distribución de subsidios temporales a los más pobres; unos 70 dólares para 18 millones de familias.Reis apuntó que este programa de apoyo a la población más carenciada es más "una herramienta de propaganda" que una política social.El probable rival de Bolsonaro, que aún no confirmó su candidatura, es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien en los últimos meses ha crecido en las encuestas y realizado diversas giras dentro y fuera del país.En esta edición de En Órbita también dialogamos con el abogado y antropólogo guatemalteco Ollantay Itzamná sobre el Estado de sitio decretado en el país, que responde a la muerte de 13 personas por un conflicto entre municipios por tierras que data de 150 años. Y además, profundizamos en el aplazamiento de las elecciones en Libia, programadas para el 24 de diciembre.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

