Ataque químico en Donbás: ¿recurrirá Occidente a su viejo método de falsa bandera?

Rusia denuncia más provocaciones de Occidente en UcraniaLa denuncia de la parte rusa de que militares norteamericanos preparan provocaciones químicas en Donbás causó un gran malestar de EEUU. Según el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, estas acusaciones "son completamente falsas". De esta manera, rechazó las declaraciones del ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, de que empresas militares privadas estadounidenses ubicadas en el Este de Ucrania preparan una operación de bandera falsa.Tal y como se desprende de las palabras del jefe de la cartera castrense, se están creando las condiciones que justifiquen una ofensiva de las tropas de la OTAN que se están acumulando en las fronteras de Rusia.En estas circunstancias, todo apunta a que EEUU busca desatar una chispa que incendie este polvorín, donde las provocaciones químicas constituyen un viejo método utilizado por Washington y sus aliados. El caso del conflicto sirio es ejemplar en este sentido, donde Occidente en reiteradas ocasiones acusó al Gobierno de Bashar Asad de supuestas agresiones con sustancias tóxicas contra sus adversarios, demostrándose que, o fueron ataques de bandera falsa, o que estos ataques nunca existieron, sino que fueron orquestados, como fue en el caso de la ciudad siria de Duma.En 2018, la prensa dominante afirmaba que un ataque químico atribuido a las fuerzas gubernamentales mató a decenas de personas, la mayoría mujeres y niños. Se informaba que los afectados por este supuesto ataque químico padecían síntomas de asfixia, pulsaciones cardíacas lentas, quemaduras en la córnea y algunos echaban espuma por la boca, al tiempo que se comunicaba que las víctimas expelían un olor similar al del cloro, emitían silbidos bronquiales elevados y padecían cianosis, una coloración azulada de la piel que se produce por la falta de oxígeno.El entonces presidente norteamericano, Donald Trump, publicó el siguiente tuit: "Muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en un ataque químico sin sentido en Siria. La zona de la atrocidad está bloqueada y rodeada por el Ejército sirio, haciéndola completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de apoyar al animal Assad".Pero no se limitó a tuitear, sino que, en represalia por el presunto ataque químico en Duma, ordenó bombardear objetivos gubernamentales en el país árabe, en lo cual también participaron el Reino Unido y Francia.Los autores de estos bombardeos nunca aportaron ni una sola prueba del supuesto uso de sustancias tóxicas en Duma, al tiempo que Rusia sí que reunió "muchas pruebas" de que lo que ocurrido fue "una provocación planificada con el fin de confundir a la opinión pública internacional" y cuyo "verdadero fin" es "provocar a EEUU para que ataque a Siria con misiles", según denunció el ministerio de Defensa del país euroasiático.Lo mismo denunció a Octavo Mandamiento la creadora de la Plataforma Global Contra las Guerras, Susana Oviedo, quien viajó a la república árabe para hacer un documental sobre la realidad siria.Otro caso 'clásico' del uso del tema de armas químicas para agredir a otros países fue la agresión contra Irak, "una guerra basada en la mentira", según se califica esta invasión en un reportaje de la cadena RT.Ante esta posible provocación occidental en Donbá, el presidente ruso, Vladímir Putin, acaba de prometer "medidas técnicas militares adecuadas" ante lo que calificó como "acciones claramente agresivas" de EEUU y sus aliados.Ómicron vs. Navidad: ¿habrá ganador?El director general de la Organización Mundial de la Salud [OMS], Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a redoblar los esfuerzos globales contra la propagación del coronavirus, que se ha visto acelerada este invierno tras la aparición de la variante ómicron.El máximo directivo de la OMS evocó el reto de vacunar al 70% de la población mundial como condición indispensable para acabar con la pandemia en 2022. "Existe ahora la evidencia consistente de que ómicron se propaga considerablemente más rápido que la variante delta", aseveró el jefe de la OMS. "Es más probable que la gente que se ha vacunado o se ha recuperado del covid-19 pueda resultar infectada o reinfectada", advirtió.Al mismo tiempo, recordó que "la mezcla social creciente" en los días festivos traerá consigo un aumento de casos del covid-19 en varios países, lo que se traducirá en más muertes y en una carga adicional para los sistemas sanitarios."Todos estamos hartos de esta pandemia. Todos queremos pasar tiempo con los amigos y la familia. Todos queremos volver a la normalidad", se lamentó el jefe del organismo sanitario. "El camino más rápido para hacerlo es que todos nosotros –líderes e individuos– tomemos las decisiones difíciles que deben ser tomadas para protegernos a nosotros mismos y a los demás", destacó.De cara a las venideras fiestas de Navidad y Año Nuevo, Ghebreyesus recalcó que "es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar después". "Ninguno de nosotros quiere volver a estar aquí 12 meses más tarde, hablando de las oportunidades perdidas, la desigualdad permanente o nuevas variantes", subrayó."Si queremos acabar con esta pandemia el año que viene, debemos poner fin a la desigualdad al garantizar que el 70% de la población de todos los países esté vacunada para mediados del próximo año", explicó. "2022 debe ser el año en que terminemos con la pandemia", recalcó.Justicia británica da luz verde a que se siga matando al pueblo venezolanoReino Unido, que sigue reteniendo el oro estatal venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, está en guerra, no tanto con el presidente, Nicolás Maduro, sino con el pueblo entero de la nación caribeña, auténtico dueño de estos recursos tan necesarios en medio de la pandemia del COVID-19, según el analista Ángel Tortolero.Tortolero, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, calificó como un "robo descarado" y "un acto de piratería" la postura asumida por la justicia británica que acaba de negar el derecho del Estado venezolano a disponer, a través de su banco central, de sus reservas internacionales depositadas Londres.Una "acción criminal" que, de acuerdo a Tortolero, está atentando contra las vidas de la población venezolana al obstaculizar la compra de insumos médicos para luchar contra el coronavirus y otras enfermedades.Insistió, al mismo tiempo, en que la medida desprecia el derecho del pueblo venezolano "a la autodeterminación" y a elegir a sus autoridades.En este contexto, señaló que EEUU y sus aliados tienen un enorme "malestar" ante el 'mal ejemplo' que el Gobierno bolivariano está dando a otros países de la región, donde se observa el "despertar" popular, tal y como demuestran hechos como las recientes elecciones presidenciales en Honduras o Chile.Imelda Daza, política que declara la guerra a "los problemas más graves que se tienen en Colombia"Dedicarse a los problemas más candentes de Colombia. Es lo que se plantea la política Imelda Daza, candidata al Senado de la República por el partido Comunes, quien expuso en entrevista con Sputnik los temas pendientes de solución."Sin duda el problema más grave que se tiene en Colombia es la permanente, constante, y sistemática violación de los derechos humanos. No hay garantía del derecho a la protesta, no hay derecho a la vida, porque la violencia no ha parado a pesar de que se firmó un acuerdo de paz con la organización guerrillera más vieja y más grande que tenía Colombia, que era las FARC. Ese acuerdo se ha firmado hace 5 años, pero no se ha implementado, o sea, no se han resuelto los problemas que el acuerdo pretendía ayudar a resolver, y por esa razón la violencia persiste. Además, todavía hay organizaciones insurgentes actuando, porque la paz y el acuerdo se hizo con la organización más grande y con la más antigua, pero no era la única", subrayó Daza.Agregó que contra de lo que establece el acuerdo firmado con las FARC, "no se ha hecho nada" contra los "grupos criminales" vinculados con el narcotráfico, otro "factor de violencia tenaz" en la nación andina, donde "son muchos los muertos diarios por la lucha de los violentos por defender los caminos a través de los cuales exportan la cocaína".Además, enfatizó "otro gran problema que es la pobreza", un "drama inhumano" que "se multiplicó" durante la pandemia del COVID-19, sin que el Gobierno se preocupe por "enfrentar eso, por resolverlo, por aliviar la carga de las familias que carecen de ingresos suficientes"."Otro problema serio que tenemos ligado a la violencia es la explotación minera", subrayó la política, al enfatizar que no sólo se trata de "un daño enorme a la naturaleza", sino también "a la población que en muchas regiones ha sido desplazada, porque se privilegia la extracción de carbón y no se respeta la vida de la gente en los lugares que coinciden con las minas"."De otra parte, me ocuparé también de asuntos relativos a la mujer", manifestó Daza, al constatar que la violencia de género "se ha recrudecido en medio de la violencia política".Asimismo, se mostró comprometida a "trabajar por las víctimas del conflicto armado", argumentando que, "aunque el acuerdo contempla programas concretos y medidas que se deben tomar para atender y reparar" a estas personas, "en esa materia no se ha hecho casi nada"."También trabajaré en el Congreso por los exiliados colombianos. Este país tiene otro país fuera de sus fronteras", señaló la candidata, al afirmar que "no hay ninguna política de atención, de apoyo, de ayuda" a los emigrados colombianos.Finalmente, Daza adelantó que se esforzará en conseguir que "todos los colombianos, por el sólo hecho de cumplir la edad de pensión, puedan ser pensionados".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

