Un asesinato no resuelto y poca publicidad: la historia del futbol femenil de México

Un asesinato no resuelto y poca publicidad: la historia del futbol femenil de México

Las mexicanas están de plácemes. Nunca antes en sus más de 100 años de historia, el futbol mexicano había visto coronarse campeona a una entrenadora. El 20 de diciembre, Eva Espejo se convirtió en la primera en lograrlo, al llevar a las Rayadas de Monterrey a su segundo campeonato.El logro es mayúsculo si se toma en cuenta que, hace apenas unos años, el expresidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Justino Compeán, no tenía empacho en decir públicamente que "a nadie le importa el futbol de mujeres".Pese a los dichos y acciones de los máximos dirigentes de este deporte a nivel nacional, el futbol femenil cumple 5 años de jugarse en una liga profesional en México, aunque en realidad su historia se remonta a muchos años atrás, cuando las chicas estaban confinadas a las canchas de arena y los torneos amateur.La violencia no ha quedado fuera de la jugada. Marbella Ibarra, una de las principales impulsoras del futbol femenil en el país y maestra de varias generaciones de jugadoras, fue asesinada el 18 de octubre de 2018 en Rosarito, en el estado de Baja California, al norte de México.Mucho antes de que la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aceptaran crear una liga femenil profesional en 2016, Ibarra ya había formado su propio ejército de mujeres dispuestas a ir detrás del balón en prácticamente cualquier circunstancia.Fue ella quien, en 2014, propuso a los directivos de los Xolos de Tijuana un plan para crear a las Xolas, el primer equipo profesional de futbol femenil en el país latinoamericano. Así, al margen, sin una liga profesional que las cobijara y con sueldos ínfimos, las mujeres abrieron brecha en un deporte ampliamente dominado por hombres. Sin embargo, que actualmente México cuente con una liga profesional para mujeres futbolistas es el resultado de una lucha de más de medio siglo, como decía Marbella Ibarra.Para marzo de 2017, las Xolas ya tenían entre sus filas a 160 mujeres de entre 9 y 28 años, la mayoría de clase media y baja, de acuerdo con el periódico mexicano El Financiero. Todo un hito para un país como México, donde las mujeres muchas veces son llamadas machorras o consideradas lesbianas sólo por patear un balón.Antes de Xolas, Marbella Ibarra ya había fundado un club, Isamar FC, que mantenía con sus propios ingresos como abogada y dueña de un salón de belleza de Tijuana. Y aunque su sueño era ver crecer a su equipo, fue asesinada en la tercera temporada de la liga. Su cuerpo fue encontrado abandonado en una bolsa de plástico y con signos de tortura, según confirmó la Fiscalía estatal. Había sido reportada como desaparecida desde el 19 de septiembre.Hasta el final de su vida, la precursora del futbol femenil de México debió escuchar negativas de directivos y empresarios. En septiembre de 2018, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, reconoció que la división femenil "no genera ingresos" porque las entradas a los partidos son gratuitas.El director de mercadotecnia del banco BBVA, Mauricio Pallares, reconoce que una de las primeras preguntas que se hicieron antes de patrocinar el futbol femenil mexicano fue por qué a nadie le interesa. Pronto supo que era porque no existía una propuesta de negocios de colectiva, no por falta de talento.Según Expansión, "BBVA invierte 2.6 millones de pesos al año para que la Liga lleve el nombre del banco, además de que su publicidad aparece en distintos partidos".Y aunque si bien es cierto que la Liga MX Femenil obtiene cada vez mayor interés de los patrocinadores, aún falta mucho para que esté al nivel de la división masculina, de acuerdo con un nota del diario mexicano Reporte Índigo.Sin embargo, el caso de Marbella Ibarra sigue en el olvido. La carpeta de investigación sobre su asesinato fue cerrada por falta de pruebas, pese a que el exgobernador de Baja California, Francisco Vega, se comprometió en su momento a seguir la línea de feminicidio.

