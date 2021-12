https://mundo.sputniknews.com/20211221/tatuajes-a-cambio-de-juguetes-la-iniciativa-solidaria-de-un-estudio-de-mallorca--video-1119529285.html

Tatuajes a cambio de juguetes: la iniciativa solidaria de un estudio de Mallorca | Vídeo

Tatuajes a cambio de juguetes: la iniciativa solidaria de un estudio de Mallorca | Vídeo

La acogida fue impresionante. Los clientes hicieron cola con bolsas de juguetes para aportar su granito de arena a esta acción social. 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T14:27+0000

2021-12-21T14:27+0000

2021-12-21T15:02+0000

españa

sociedad

🎭 arte y cultura

mallorca

tatuajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1119528473_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_2dbe02ba98fb575b2eb9007c81cc4d63.png

La acogida fue impresionante. Los clientes hicieron cola con bolsas de juguetes para aportar su granito de arena a esta acción social.La idea, tal y como explicaba Marco, uno de los tatuadores del estudio 830Tatoo, consistía en "recoger juguetes para los niños necesitados en estas Navidades después de estos años de pandemia" y pode ayudar así a los niños "lo máximo posible" para que puedan disfrutar de estas fiestas.El intercambio estaba claro, el estudio ofrecía un tatuaje gratuito a cambio de juguetes. Eso sí, los juguetes debían ser nuevos y un coste superior a los 25 euros, que se debía justificar con el recibo de compra. Aunque también se podían llevar juguetes y no tatuarse, en caso de que alguien quisiera colaborar desinteresadamente."Esta iniciativa de cambiar un juguete por un pequeño tatuaje me parece una acción social muy importante y muy bonita para que todos los niños tengan derecho a jugar esta Navidad con un juguete nuevo", aseguraba Jéssica, una de las vecinas que participó en esta acción social.Adrià, otro de los que decidieron participar en la iniciativa aseguraba que le parecía "muy bonito el gesto de dar un juguete a cambio de un tattoo pequeño ya que se puede dar a gente que lo necesite y además te llevas un tattoo, eso está muy bien".Esta no es la primera vez que el dueño de este estudio de tatuajes ha puesto en marcha una iniciativa como esta. Cuando trabajaba para otro estudio realizó una acción solidaria con los afectados por las inundaciones de Sant Llorenç con la que consiguió recaudar unos 5.500 euros para los damnificados.

https://mundo.sputniknews.com/20211028/tatuajes-de-henna-como-denuncia-social-del-sahara-a-mexico-reclamando-por-los-desaparecidos-1117627050.html

mallorca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 🎭 arte y cultura, mallorca, tatuajes