https://mundo.sputniknews.com/20211221/sheij-jarrah-el-barrio-palestino-de-jerusalen-epifenomeno-del-conflicto-1119566574.html

Sheij Jarrah, el barrio palestino de Jerusalén, epifenómeno del conflicto

Sheij Jarrah, el barrio palestino de Jerusalén, epifenómeno del conflicto

TEL AVIV (Sputnik) — Sheij Jarrah, el barrio jerosolimitano donde el conflicto israelo-palestino se concentra de modo específico y mediático, se caracteriza... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T15:06+0000

2021-12-21T15:06+0000

2021-12-21T15:06+0000

internacional

oriente medio

jerusalén

palestina

israel

acontecimientos que dejaron huella en 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1119565265_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_b6e6129e7f70a1658315e9db22e93ea9.jpg

Son 300 palestinos cuyas casas son disputadas por colonos judíos, en un caso que ha estado haciendo titulares durante todo este año (y también años anteriores), y cuya causa ha llegado al Tribunal Supremo israelí.Un mural con un mapa de Palestina pre 1948 (año de la fundación de Israel) envuelto en el pañuelo palestino kefiya dice "Bienvenidos al firme barrio de Sheij Jarrah".Más abajo, en el lado opuesto de la calle, están escritos los 28 nombres de las familias amenazadas con el desahucio.Y en frente de la inscripción, una casa tomada recientemente por colonos judíos adornada con banderas israelíes, una estrella de David luminosa y muchas cámaras de seguridad.Cuando parecía que iba a haber una sentencia judicial que pusiera punto y (casi) final al conflicto del barrio que comenzó en la década de los 1950, el pasado mes de mayo, el ambiente se calentó en Jerusalén; tanto en Sheij Jarrah como en la Explanada de las Mezquitas, al tiempo que la organización islamista Hamás, gobernante de facto en Gaza, lanzó misiles contra la ciudad tres veces santa, en un acto de osadía que marcó el comienzo del último enfrentamiento bélico entre Israel y Gaza.El origenEn la década de 1950 las Naciones Unidas fundaron un proyecto jordano en Sheij Jarrah para construir residencias para palestinos desplazados. Pero parte del terreno en cuestión había sido propiedad de dos asociaciones judías antes de la creación del Estado de Israel.Después de que Israel tomara Jerusalén oriental a Jordania en la Guerra de los Seis Días de 1967, ambas asociaciones iniciaron acciones legales para recuperar esa propiedad.Esta tierra en disputa, cercana a la tumba del gran sacerdote judío de la antigüedad Shimón HaTsadik (Simón el Justo) es reclamada por grupos de colonos que argumentan que los palestinos son ‘ocupas’.El paisaje habitual de Sheij Jarrah son calles tranquilas con barricadas policiales que se instalan y desinstalan, según la temperatura del conflicto.En estos días han vuelto a erigirse, tras un apuñalamiento de una israelí, quien llevaba a sus hijos a la escuela, por parte de una adolescente palestina que se había escapado del colegio para arremeter contra la mujer con un cuchillo. La víctima fue dada de alta a las pocas horas y la adolescente palestina detenida. Las familias de ambas se disputan casas en el barrio.Las interpretacionesEl establishment israelí considera que el asunto Sheij Jarrah "no es más que una disputa de bienes inmuebles" y que los colonos judíos están respaldados por la ley.En el año 2003, las dos asociaciones judías vendieron sus derechos de propiedad a una de las varias organizaciones estadounidenses que apoyan a los colonos judíos a asentarse en zonas palestinas de Jerusalén.Durante los días previos a la última conflagración entre Israel y Gaza, entendiendo que el conflicto en Sheij Jarrah era una oportunidad para unificar a los palestinos fuera de Gaza, Hamás decidió actuar, además de con propaganda, lanzando misiles hacia la ciudad.En 1948, con la creación del Estado de Israel, tanto judíos como árabes fueron expulsados del barrio, pero en la actualidad, de entre ambos pueblos y ambas pérdidas, solo uno puede recuperar su propiedad legalmente.El pasado mes de octubre la Corte Suprema israelí propuso un acuerdo que habría hecho que cuatro familias palestinas permanecieran en sus hogares durante 15 años como "arrendadores protegidos" y pagando el alquiler a los colonos que reivindican esas casas como suyas. Sin embargo, los palestinos rechazaron la propuesta.El acuerdo hubiera obligado a los palestinos a reconocer a los colonos judíos como legítimos propietarios.Proceso incendiarioNo solo Jerusalén está en el ojo de huracán del conflicto, y así lo atestigua la tensión que se vive en la ciudad, sino que los grupos críticos con la política de ocupación israelí indican que el asunto de los desplazamientos de población no se limita a unos pocos colonos fanáticos, sino que se trata de una política gubernamental.Sheij Jarrah no es el único barrio de Jerusalén oriental con mayoría palestina pero punteado de casas con banderas israelíes y habitadas por colonos judíos que creen que esas tierras, y sus casas, les pertenecen por derecho bíblico, también lo es el barrio de Silwan, por ejemplo.Y su cercanía a la Explanada de las Mezquitas, lugar santo, tanto para judíos como para musulmanes, combina tierra, religión y política en la ciudad tres veces santa, prendiendo una y otra vez la mecha de un proceso incendiario tras otro.Así termina 2021 en Sheij Jarrah, con barricadas, pendientes de un dictamen judicial y unos vecinos que se disputan los hogares, azuzadas las llamas por extremistas judíos y musulmanes.Y no parece probable que 28 familias palestinas en un barrio de casas bajas y buganvillas de Jerusalén tengan la posibilidad de luchar contra el gobierno israelí.

https://mundo.sputniknews.com/20210513/no-podemos-hablar-de-guerra-los-palestinos-no-tienen-ejercito-europarlamentario-manu-pineda-1112145710.html

https://mundo.sputniknews.com/20211218/colonos-judios-realizan-pogromos-antipalestinos-en-cisjordania--videos-fotos-1119474087.html

https://mundo.sputniknews.com/20210911/video-abaten-a-un-atacante-palestino-en-la-ciudad-vieja-de-jerusalen-1115966137.html

jerusalén

palestina

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rosa Bronstein

Rosa Bronstein

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rosa Bronstein

oriente medio, jerusalén, palestina, israel, acontecimientos que dejaron huella en 2021