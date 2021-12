https://mundo.sputniknews.com/20211221/serbia-albania-y-macedonia-del-norte-firman-acuerdo-sobre-el-libre-mercado-de-trabajo-1119571081.html

Serbia, Albania y Macedonia del Norte firman acuerdo sobre el libre mercado de trabajo

BELGRADO (Sputnik) — Los líderes de Serbia, Albania y Macedonia del Norte firmaron un acuerdo sobre la creación de un libre mercado de trabajo entre sus países... 21.12.2021, Sputnik Mundo

"El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y los primeros ministros de Macedonia del Norte y Albania, Zoran Zaev y Edi Rama, suscribieron en Tirana el Convenio sobre el libre acceso al mercado de trabajo en los Balcanes Occidentales. El documento permite introducir autorización unificada para el empleo en los tres países", comunicó la televisión nacional de Serbia.Vucic promovió, durante los últimos años, la iniciativa de un mini Shengen económico, un mercado único regional de mercancías, servicios y mano de obra. La propuesta de Belgrado fue acogida con entusiasmo por Tirana y Skopje. Ya se firmaron varios documentos conjuntos, pero la pandemia del COVID-19 y elecciones en los países signatarios demoran su implementación.Durante el 20 y 21 de diciembre Vucic y los primeros ministros albanés y normacedonio, Edi Rama y Zoran Zaev, se reúnen en Albania, con los círculos empresariales de estos tres países, en particular.La nota de la televisión serbia señala que en total se firmaron cinco documentos, en particular sobre la cooperación entre los servicios veterinario y fitosanitario y entre los organismos de acreditación.La iniciativa provocó debates en el campo de la oposición albanesa. En redes sociales, a Rama lo llamaron traidor de los intereses nacionales, incluso algunos participantes en las protestas quemaron la bandera de Serbia colocada en un bulevar de Tirana.Rama lo calificó como un hecho vergonzoso, subrayando que la iniciativa Open Balcan responde a los intereses estratégicos de todos los albaneses.El primer ministro de Albania dijo antes que no entiende a Montenegro, Bosnia y Herzegovina y el autoproclamado Kosovo, los que no se han unido todavía a esta iniciativa, así como refutó las acusaciones de que con Open Balcan pretenden crear "una nueva Yugoslavia".

