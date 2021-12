https://mundo.sputniknews.com/20211221/restricciones-in-extremis-acechan-a-la-navidad-en-espana-1119574603.html

Restricciones in extremis acechan a la Navidad en España

Restricciones in extremis acechan a la Navidad en España

BARCELONA (Sputnik) — Tras días con los indicadores disparados por la expansión de la variante ómicron, Cataluña se convirtió en la primera región de España en... 21.12.2021

Aunque la amenaza de nuevas restricciones planeaba sobre los ciudadanos desde hace semanas, pocos esperaban que llegaran a las puertas de Navidad y fueran tan contundentes.Si lo avalan los tribunales, los ciudadanos en municipios de elevada incidencia como Barcelona tendrán que cumplir un confinamiento de 1 a 6 de la mañana desde el 23 de diciembre, con inevitable afectación de las fiestas navideñas y Fin de Año.Muchos se verán obligados a alterar sus planes para las tradicionales comidas y cenas, ya que los restaurantes deberán limitar el aforo en interiores a un 50% y no se podrán reunir más de 10 personas.Las autoridades prevén aplicar estas medidas durante 15 días prorrogables, un paso que consideran necesario después de que la región registrara cifras récord de contagios esta semana.Las regiones sopesan medidasLa decisión de Cataluña se anticipó a la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó el 19 de diciembre con los líderes de las 17 regiones de España para debatir nuevas restricciones a nivel nacional.Una de las opciones que varios territorios ponen sobre la mesa es la vuelta a la mascarilla obligatoria en exteriores.Combinada con el uso del pasaporte COVID, que ya se pide en locales de gran parte del país, esta propuesta busca sortear restricciones más duras a las puertas de Navidad.A juicio del presidente de Cataluña, donde los pacientes de COVID-19 ocupan casi un tercio de las camas de cuidados intensivos, se trata de una medida insuficiente para revertir los indicadores.No será fácil convencer al resto de líderes, que se muestran más cautos. La presidenta de Madrid, por ejemplo, ya avisó que no está dispuesta a imponer más restricciones a sus ciudadanos.Entretanto, el Gobierno español evita pronunciarse sobre futuras decisiones y se remite a la conferencia de presidentes que se celebrará a pocas horas de Nochebuena.Ómicron se expande¿En qué situación se encuentra España, uno de los países líderes en la inmunización, para plantearse nuevas restricciones?La curva de incidencia no para de subir desde noviembre y el 20 de diciembre se notificaron más de 600 casos por cada 100.000 habitantes, cifra que indica máximo riesgo de contagio de acuerdo con el criterio del Ministerio de Sanidad.En su último informe, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente del Gobierno español, apuntó a que se está produciendo una "rápida sustitución" de la variante delta por la ómicron, más transmisible según los primeros datos de la OMS.En concreto, la variante descubierta en Sudáfrica ya se detecta en casi la mitad de muestras secuenciadas en los laboratorios españoles, un 47% frente al 3,4% de la semana anterior.El médico defendió que "en este momento es inevitable plantear restricciones" como las de Cataluña ya que está demostrado que "la única forma" de frenar la expansión del virus es "limitar la interacción social".También insistió en que todos los ciudadanos que puedan se pongan la dosis de refuerzo contra el coronavirus, que ya recibieron un 80% de los mayores de 70 años en España, colectivo al que menos está afectando esta ola.Domingo instó a los españoles a pasar las fiestas en casa, con su burbuja de convivencia habitual, renunciando a las tradicionales comidas que llenan los hogares de abuelos, tíos y primos.Es un golpe duro para España, que confiaba que su ejemplar tasa de vacunación, de un 80% de la población, permitiera por fin superar la pandemia.

