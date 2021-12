https://mundo.sputniknews.com/20211221/putin-responsabilizo-a-eeuu-por-la-tension-actual-en-europa-1119579753.html

Putin responsabilizó a EEUU por la tensión actual en Europa

Putin responsabilizó a EEUU por la tensión actual en Europa

Asimismo, Putin afirmó que las Fuerzas Armadas han cumplido sin problemas todas las tareas previstas. Senador demócrata fulmina el plan económico de Joe Biden... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T18:19+0000

2021-12-21T18:19+0000

2021-12-21T18:19+0000

octavo mandamiento

vladímir putin

eeuu

otan

mujeres

chile

tensión

gabriel boric

desafíos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1119579727_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_38db28bd7f97c7d1dcc1ebf9b7e29f24.png

Putin responsabilizó a EEUU por la tensión actual en Europa Putin responsabilizó a EEUU por la tensión actual en Europa

Putin satisfecho con las Fuerzas Armadas de RusiaEl presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este martes que "las Fuerzas Armadas [FFAA] han cumplido sin problemas todas las tareas previstas". Lo dijo al intervenir en una reunión con altos cargos del Ministerio de Defensa con quienes hizo un balance del año saliente y abordó las tareas del Ejército para el año que viene."Se ha continuado el trabajo para una modernización masiva del Ejército y la Flota. Como resultado, la proporción del armamento avanzado en las tropas superó el 71%, y en las fuerzas nucleares estratégicas, el 89%", dijo el también comandante supremo de las FFAA de Rusia.Esta reunión con los altos cargos de la cartera castrense tuvo lugar en un momentos especial: se celebró apenas unos días después de que Rusia hiciera sus propuestas a EEUU y los países europeos de la OTAN sobre las garantías de seguridad.Este tema estuvo presente en el discurso de Putin, y también en gran parte de la alocución del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, también dedicada al tema de seguridad en su conjunto enfocada a través de las iniciativas de Moscú. En este contexto, Putin responsabilizó a EEUU por la tensión actual en Europa.Gabriel Boric: ¿será capaz el joven presidente chileno de afrontar "los desafíos gigantescos"?El joven izquierdista Gabriel Boric logró convencer a los chilenos de que es digno de gobernar a esta nación suramericana. Ahora le falta demostrarlo en la práctica, corriéndose el riesgo de que darle la victoria en las presidenciales de este 19 de diciembre haya sido un error, según el analista internacional José Luis Ibáñez.En conversación con Sputnik, el experto se mostró preocupado de que Boric –"una persona que tiene apenas las edad mínima para ser elegido, 35 años"– , "no tiene ninguna trayectoria profesional significativa", algo que plantea dudas sobre su capacidad de administrar Chile, sobre todo en las circunstancias actuales, entre las cuales resaltó la transición hacia la multipolaridad que está viviendo el mundo.Una transición en la que EEUU está perdiendo su rol hegemónico, al tiempo que "entró en un problema inflacionario", lo cual va a repercutir con fuerza en Chile, tanto en lo geopolítico, como también en lo económico."Los desafíos son gigantescos", enfatizó Ibáñez, al citar el ejemplo de otros líderes jóvenes que llevaron a sus países a un "fracaso absoluto", como fue en el caso del expresidente peruano Alan García, cuya gestión condujo a la nación andina a una situación "catastrófica", "con una hiperinflación y un desorden generalizado".También mencionó el caso de Virginia Raggi, alcaldesa de Roma del Movimiento 5 Estrellas, quien no pudo resolver ni uno sólo de los problemas más acuciantes de la capital italiana.Volviendo a la situación de Chile, el analista subrayó que, "como todas las sociedades", el país tiene que estar "bien administrado".Alertan ante vulnerabilidad internacional de niñas, adolescentes y mujeresUna realidad poco visible, pero muy dura. Es la que viven niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, donde una cuarta parte de ellas contrajeron matrimonio por primera vez o mantenían una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Son datos que acaba de publicar la Comisión Económica para América Latina, cuyo informe subraya que "el matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos" que "afecta desproporcionadamente y de manera persistente a las niñas".El documento sostiene que "eliminar esta práctica nociva es una meta por cumplir" en una región donde en algunos países está permitido casarse antes de los 16 años. Este fenómeno "provoca desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y marcos legales inadecuados y políticas públicas limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de las niñas y las adolescentes", sostiene el texto.En el caso de las niñas y adolescentes casadas o en uniones, las mismas duplican como mínimo la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado –incluyendo el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a los cuidados–, en relación con sus pares varones o adolescentes casados o en unión. A veces se llega a que dedican más de 40 horas semanales a este tipo de trabajo, lo que se acerca a una jornada laboral completa. Asimismo, los matrimonios infantiles y las uniones tempranas exponen a las niñas a embarazos en la adolescencia.Según el informe, sin acciones e inversiones, América Latina y el Caribe tendrá, para el año 2030, el porcentaje más elevado de matrimonio infantil, por detrás únicamente de África Subsahariana.Por su parte, un reciente análisis de la ONG Save the Children reveló que "más de 22.000 niñas al año mueren a causa del embarazo y el parto como resultado del matrimonio infantil", donde la región de América Latina y el Caribe ocupa el cuarto puesto del triste ranking, con 560 muertes anuales o casi dos diarias, al tiempo que casi la mitad de estas muertes corresponde a África Occidental y Central, la región del mundo con mayor tasa de matrimonio infantil y donde también la mortalidad materna en adolescentes es cuatro veces más alta que en cualquier otro lugar del planeta, según el texto.No menos alarmantes son las estadísticas de la violencia contra la mujer, una tendencia agravada en tiempos de la pandemia, tal y como constata un reciente estudio de la ONU, donde se destaca que "casi una de cada dos mujeres informó que ella o una mujer que conoce había experimentado alguna forma de violencia" desde el inicio de la emergencia sanitaria, según se lee en el portal de este organismo internacional.Las conclusiones del documento, basado en datos de encuestas realizadas en trece países de las diversas regiones del mundo, muestran además que cerca del 25% de las mujeres se siente menos segura en el hogar y que los conflictos familiares han aumentado desde el inicio de la pandemia del COVID-19, tratándose de abusos como el maltrato físico. Entre los factores socioeconómicos que han influido en la inseguridad o violencia contra las mujeres, así como en su bienestar general, se cuentan también las presiones financieras, la falta de empleo y la inseguridad alimentaria.La ONU subraya que esta es una crisis mundial, donde América Latina y el Caribe tampoco están a salvo, según se constata en el siguiente reportaje de la agencia EFE.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladímir putin, eeuu, otan, mujeres, chile, tensión, gabriel boric, desafíos, аудио