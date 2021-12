https://mundo.sputniknews.com/20211221/presidente-peruano-pide-que-levanten-su-secreto-bancario-tributario-y-de-comunicaciones-1119587210.html

Presidente peruano pide que levanten su secreto bancario, tributario y de comunicaciones

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió el levantamiento de su secreto bancario, tributario y de comunicaciones, como prueba de que está... 21.12.2021, Sputnik Mundo

"Como muestra de mi total disposición para colaborar con la justicia, y en señal de transparencia, he solicitado de manera voluntaria el levantamiento de mi secreto bancario, tributario y de comunicaciones, una medida que no tiene precedentes", anunció el mandatario en Twitter. El anuncio se produce un día después de que la fiscalía indicara que el jefe de Estado intervino en un presunto delito de adjudicación irregular de contratos públicos para beneficiar a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO).Según la Fiscalía, el gerente de HPO, Samir Abudayeh, se habría reunido con Castillo en el Palacio de Gobierno a la misma hora en que lo habría hecho con Karelim López y el gerente de PetroPerú, Hugo Chávez, quien también es investigado."Asimismo, he acudido personalmente a la Fiscalía a pedir que se adelante mi declaración testimonial para el 28/12/21. Rechazo de manera enfática haber participado en actos irregulares. Las puertas de Palacio están abiertas para apoyar toda medida que busque aclarar dudas", agregó el mandatario.Asimismo, el Gobierno peruano emitió un comunicado en el que niega las versiones de que Castillo impidió, el día anterior, que los efectivos de la fiscalía cumplieran con su labor dentro del Palacio de Gobierno, tal como lo afirmó el secretario del despacho presidencial.El pasado 7 de diciembre, el pleno del parlamento votó en contra de un pedido de destitución presidencial impulsado por tres bancadas opositoras derechistas.El pedido alegaba una supuesta "incapacidad moral permanente" de Castillo para ejercer el cargo debido a presuntos actos de corrupción por los cuales usó su investidura para "beneficio propio o de amigos por el cargo que ocupa".

