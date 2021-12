https://mundo.sputniknews.com/20211221/presidente-ecuatoriano-cree-que-lider-del-movimiento-indigena-odia-a-la-democracia-1119585165.html

Presidente ecuatoriano cree que líder del movimiento indígena "odia a la democracia"

Presidente ecuatoriano cree que líder del movimiento indígena "odia a la democracia"

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó que el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, es un... 21.12.2021, Sputnik Mundo

"El señor Leonidas Iza es un anarquista, él odia a la democracia, a la institucionalidad de Ecuador, es eficiente en incendiar en edificios públicos, en promover el secuestro de periodistas y policías (…) él es eficiente en agredir a la ciudad de Quito. Si le decimos que estamos de acuerdo en a y b, uno le dice c y al d, la discusión es infinita, porque él es un anarquista, él no es un demócrata", dijo Lasso en un espacio realizado por Presidencia llamado "Encontrémonos con la ciudadanía".El presidente sostuvo que a Iza "hay que enfrentarlo con la Constitución y la ley en la mano diciendo que esas actitudes anárquicas contravienen la Constitución".El mandatario aseguró que Iza "es un hombre tan violento que quiere someter a algunas mujeres a la justicia indígena"."Eso es una agresión contra la mujer ecuatoriana. Iza es uno de los hombres más violentos contra la mujer ecuatoriana", añadió.También dijo que su Gobierno tiene los "brazos abiertos" al diálogo con las organizaciones sociales.El movimiento indígena de Ecuador anunció el 28 de noviembre que en enero iniciará medidas indefinidas en contra de las políticas del Gobierno de Lasso, ante la falta de respuesta a sus demandas, sobre todo la relativa a la reducción del precio de los combustibles.Su principal demanda es el congelamiento de los precios de los combustibles en 1,50 dólares el galón de diésel y en 2,10 dólares la gasolina extra.El 28 de agosto, el líder de la Conaie fue bastante claro cuando afirmó, en entrevista con Sputnik, que si el Gobierno no flexibiliza su postura, irán por la movilización social.Iza fue uno de los líderes de las protestas que durante 12 días, en octubre de 2019, convulsionaron a Ecuador y paralizaron completamente a la capital del país, en la que se dieron actos vandálicos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la nación.Esas protestas fueron en rechazo a la decisión del Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) de eliminar los subsidios a los combustibles, que posteriormente fue derogada para terminar con las movilizaciones que dejaron al menos 12 personas muertas.

