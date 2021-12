https://mundo.sputniknews.com/20211221/presidente-de-mexico-celebra-juventud-de-boric-en-chile-y-rechaza-la-reeleccion-1119588590.html

Presidente de México celebra juventud de Boric en Chile y rechaza la reelección

Presidente de México celebra juventud de Boric en Chile y rechaza la reelección

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró la juventud del virtual presidente electo de Chile, Gabriel Boric, de 35 años, y expresó su...

Agregó que los jóvenes deben acceder a los cargos públicos, y ratificó sus principios a favor del "sufragio efectivo y la no reelección", lemas de la Revolución Mexicana que estalló en 1910: "nadie debe de sentirse insustituible", dijo a periodista en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia oficial.Acerca de la reelección que han practicado gobernantes latinoamericanos expresó: "creo incluso fraternamente que los errores que han cometido algunos gobernantes de izquierda en América Latina han consistido en querer mantenerse en la reelección. No. Ya terminamos (2024) y a otra cosa".El virtual presidente electo chileno, quien tendrá 36 años cuando asuma como jefe de Estado, el 11 de marzo de 2022, ha sido el candidato más votado en la historia del país sudamericano y será el mandatario más joven de la historia moderna de Chile. Por el referendúm revocatorioLópez Obrador respondió así a la oposición que cuestiona su empeño en convocar, junto con su partido, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a un referendúm revocatorio de mandato presidencial en abril de 2022, establecido en una reforma que él impulsó en 2019.Lo considera como "una lección de democracia", pero la oposición la considera como un ejercicio de "promoción personal innecesario", con la popularidad de alrededor del 60 por ciento que goza el mandatario.El Instituto Nacional Electoral (INE) ha suspendido el proceso de organización del referendúm que el oficialismo pide para abril de 2022, alegando ante la Suprema Corte de Justicia el recorte de unos 245 millones de dólares aprobado por la mayoría del partido gobernante en el Congreso.El presidente mexicano estima que "no es un asunto de dinero", sino que "aunque parezca un contrasentido, son contrarios a la democracia", los consejeros del INE, entidad estatal autónoma que es frecuente blanco de sus críticas.El mandatario mexicano confirmó que en 2024, cuando termine su mandato de seis años, se jubilará y trabajará en escribir un libro sobre "el conservadurismo", que considera lo opuesto a su definición de política como "liberal", con lo que evita distinciones entre izquierdas y derechas, muy escasas en sus discursos."Le agradezco mucho al pueblo, a la gente. Nos tienen confianza y quieren que continuemos" en la presidencia, dijo al dirigirse a sus seguidores.López Obrador anunció el final de su vida política pública: "nada más hasta septiembre del 2024, en mi caso hasta ahí voy a llegar. Me voy a jubilar. Ya he dicho que no vuelvo a participar en actividades políticas ni en conferencias, ni en ningún acto público, ni en ningún homenaje".En un adelanto de su retiro, adelantó sus próximos gestos de agradecimientos y despedida.Confirmó su intención de retirarse a su finca rural en Palenque, en el sureño estado de Chiapas, muy cerca del vecino Tabasco, su tierra natal en el tórrido trópico del sureste del país."Mis hijos, mis nietos van a ser siempre aceptados, bien recibidos; pero cero política. Cero política —enfatizó—, porque tenemos que darle la estafeta a los que vienen detrás", subrayó.En cuanto a su modo de vida dijo: "Con los ahorros, con eso vamos a vivir. No estoy acostumbrado a una vida de lujo, me da pena", puntualizó.Finalmente dijo que tras su jubilación, tendrá derecho a una pensión y que su esposa Beatriz Gutierrez Müller tiene su trabajo como investigadora en literatura e historia.

