¿Por qué el peruano Jeancarlo sigue desaparecido en México tras ocho meses de búsqueda?

A ocho meses de la desaparición de Jeancarlo Román De la Cruz en la frontera entre México y Estados Unidos, sus padres se han mantenido en este país... 21.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

desaparecidos

méxico

Cuando supieron por los otros muchachos que viajaban en el grupo que su hijo Jeancarlo se había quedado varado en la Sierra que une a México con Estados Unidos, todo el mundo les advirtió a sus padres, Silvia De la Cruz y Heber Román, que era peligroso y que mejor no se fueran para México.Aunque fueron cautelosos durante los primeros dos meses, la angustia fue mayor y empeñando todos sus recursos y esfuerzos, dejaron a sus hijas menores en Perú y se instalaron en Saltillo, sede en el estado de Coahuila de las principales instituciones, como la Fiscalía y la Comisión local de búsqueda.Silvia y Heber relataron a Sputnik que aunque accedieron rápidamente a una reunión con las autoridades, la búsqueda en campo tardó en concretarse, porque le solicitaban a la familia del joven desaparecido en cuál sitio pretendían que se hiciera el rastreo. Los padres lo consiguieron.Por medio de otras seis personas que sí lograron llegar a Estados Unidos, esta familia recuperó una serie de puntos clave del camino por el que fueron guiados para internarse clandestinamente en Estados Unidos.Lo delicado del asunto es que ese es el camino del tráfico de personas y las autoridades locales les señalan que no tienen la fuerza como para hacerles frente y meterse en ellos a buscar al joven desaparecido.Por eso, aunque se han hecho rastreos en la Sierra, los padres del Jeancarlo se quejan de que no se ha llegado a cubrir ninguno de los cuatro puntos que le fueron señalados por los otros jóvenes que sí cruzaron a Estados Unidos."Mi hijo se quedó en la Sierra, rumbo a Texas y aunque le dimos esos puntos a la Comisión de búsqueda, nos dicen que por esa parte no podemos ir. Nosotros insistimos que por ahí se quedó mi hijo, y que es ahí donde hay que buscar", dijo el señor Román en entrevista con este medio.El último movimiento que ha hecho la autoridad fue solicitar al Ejército que participe de una nueva búsqueda, y que brinde para tal fin uno de sus helicópteros que tiene capacidad de descender en algún punto de interés. Sin embargo, el Ejército mexicano no sube a personas civiles a sus vehículos, por lo que los padres de Jeancarlo no podrían participar de esa segunda diligencia que exigen.El arte del desgasteLa visa de turistas con la que entraron a México se venció antes de que el Instituto Nacional de Migración les otorgara la visa humanitaria a la que tienen derecho. Asumiendo el riesgo de viajar en carretera sin papeles, los padres de Jeancarlo se trasladaron a la Ciudad de México, por sugerencia del asesor jurídico que les brindó la Comisión de atención a víctimas.Instalados en un albergue provisional gratuito, los padres de Jeancarlo recienten la mayor distancia en que han quedado de la frontera, que es su principal punto de búsqueda, pero también sienten el alivio del ahogo económico que significó sostenerse en México durante meses pagando un hotel.Al inicio, estuvieron hospedados durante un par de semanas con una familia solidaria de la ciudad de Torreón, pero sintieron que desde allí todo estaba estancado y volvieron a irse para Saltillo."Nos dijeron que nos hospedáramos en un hotel al que nos llevó la Comisión de búsqueda y estuvimos dos meses y medio, dónde el pago fue por nuestros propios medios y también la alimentación. Ellos nos habían prometido que nos iban a ayudar económicamente, pero no fue así", explicó Silvia, madre del joven desaparecido.En tanto, el trámite de su visa humanitaria estuvo meses atrapado en la burocracia de la contestación de oficios. Como la solicitud fue ingresada en Saltillo por parte de la autoridad local, es la oficina de Migración de ese estado la que tenía que emitirles el documento para los padres en búsqueda. Finalmente, este 19 de diciembre, les fue otorgada la visa humanitaria para permanecer en México legalmente.Lo más difícil para ellos ha sido comprender la dura realidad de las miles de personas desaparecidas en México, y la lenta burocracia que mueve la instituciones encargadas de su búsqueda y localización que, aunque lo hagan, nunca van al ritmo que marca la desesperación que aqueja a las familias por encontrar a los suyos. Más cuando uno está en tierra ajena y desconocida, como la familia Román De la Cruz.

méxico

Noticias

es_ES

