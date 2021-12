https://mundo.sputniknews.com/20211221/pie-diabetico-una-complicacion-grave-originada-por-la-falta-de-conciencia-sobre-la-diabetes-1119563486.html

Pie diabético, una complicación grave originada por la falta de conciencia sobre la diabetes

Las personas que padecen diabetes y no controlan la cantidad de glucosa en sangre durante mucho tiempo pueden generar úlceras en los pies, que a largo plazo resultan en amputaciones.Según los datos de Financial Express, el riesgo de amputación de una extremidad inferior es de 15 a 46 veces mayor en los diabéticos que en las personas que no padecen esta enfermedad. Las úlceras de pie son comunes en las personas con diabetes y su tratamiento es largo y costoso, ya que con esta enfermedad la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones disminuye drásticamente.Basta con un pequeño corte, una herida insignificante o un calzado que no sea a medida para que esto se convierta en una herida más profunda y se forme en cuestión de 15 días una úlcera en el pie. Esto sucede debido a que se ignora el control del azúcar en sangre, la medicación recetada por un profesional, también al tener cuidado inadecuado de los pies, los daños en los nervios, seguimientos médicos irregulares.Las úlceras de pie diabético tardan mucho en sanar debido al ambiente rico en azúcares en la sangre y son la causa común de amputaciones para evitar la propagación de la infección en todo el cuerpo.Cuando uno nota que tiene heridas o úlceras que tardan en cicatrizar, lo más recomendable es acudir de inmediato a un médico para que determine un tratamiento adecuado y así evitar complicaciones graves.Según el doctor Ashu Rastogi, la medicina está avanzando en el tratamiento de las úlceras de pie diabético con otras soluciones mejoradas como el cadexómero yodado en forma de ungüento antimicrobiano que ayuda a absorber los fluidos no deseados y el pus de las heridas, mientras libera lentamente el yodo que asegura una acción antiséptica por un periodo prolongado.Rastogi concluyó que lo más importante es educarse sobre la diabetes para evitar pasar por estas complicaciones que de no ser controladas pueden llegar a úlceras, amputaciones e inclusive un desenlace fatal.

