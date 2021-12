https://mundo.sputniknews.com/20211221/ojo-con-los-dulces-consejos-para-preparar-tu-menu-de-navidad-saludable-1119556331.html

¡Ojo con los dulces! Consejos para preparar tu menú de Navidad saludable

¡Ojo con los dulces! Consejos para preparar tu menú de Navidad saludable

21.12.2021

Con las fiestas navideñas es probable que más de un día te saltes la dieta. El turrón, los mazapanes, el roscón y los polvorones son los dulces por excelencia de la Navidad en España —la mayoría de ellos están hechos con manteca de cerdo que aportan grasa y calorías extra— y los gambones, otro de los platos típicos navideños, son uno de los alimentos que más suben el colesterol malo, como prácticamente todo el marisco.Durante las grandes comilonas con toda la familia y las salidas con amigos fuera de casa, tendemos a no fijarnos tanto en si los alimentos nos perjudican o no, y con la bandeja de dulces a la vista tiende a ser complicado evitar caer en un picoteo. Sin embargo, aquellos que tengan el colesterol o el azúcar un poco alto, deben prestar mucha más atención a la alimentación y pensarse dos veces qué alimentos ingerir.Alimentos recomendables en tu menú navideñoTal y como asegura Laura Bonet, dietista de Alimmenta, en las comidas de Navidad, si necesitas controlar tus niveles de colesterol, se pueden incorporar platos como las brochetas de verduras, hummus con crudités de zanahoria, un cóctel de gambas con piña, ensaladas variadas con frutos secos y granada, patatas al horno con especias o endivias rellenas de queso fresco, nueces y manzana.El solomillo, la dorada al horno, las cremas de verduras y los rollitos de salmón con calabacín por ejemplo, también son una buena opción. Asimismo, los pescados azules nos aportan grasas saludables ricas en omega 3 que son beneficiosas para nuestro organismo.Alimentos a evitar en tu menú navideñoLa mayoría de los dulces navideños tienen grasas y azúcares en exceso. Los expertos señalan que es el dulce de Navidad más calórico de todos, ya que una sola porción aporta alrededor de 250 calorías. El clásico polvorón de almendra hecho con manteca de cerdo, en cambio, tiene un aporte calórico de alrededor de 90 calorías por cada polvorón.Si tus niveles de azúcar son altos, con estos dulces debes tener cuidado aunque "más que evitar, diría moderar", comenta Bonnet. Tampoco debemos prohibirnos ciertos alimentos y privarnos de coger ningún polvorón mientras el resto de familiares disfrutan de ellos. Si normalmente eres estricto con la alimentación, puedes disfrutar de alguno de estos dulces durante las fiestas navideñas.Eso sí, evitando los ultraprocesados y tratando de acercarse con precaución a estos dulces típicos, buscando los que estén elaborados con ingredientes de buena calidad. No obstante, también se pueden probar como alternativas postres caseros como el flan de huevo o la tarta de queso light.A modo de conclusión, se deben evitar a toda costa los platos precocinados de baja calidad, siempre será mucho más recomendable prepararlo uno mismo en casa buscando opciones de endulzantes naturales como los dátiles y buenas materias primas, aunque no seas un gran manitas en la cocina. Así te evitas los aditivos malos y nocivos para la salud que existen en la mayoría de platos preparados. Si estos consejos no son suficientes, lo mejor será guardar la bandeja de dulces hasta la siguiente fiesta y así permitir a nuestro cuerpo recuperarse de los excesos durante esos días.

