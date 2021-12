https://mundo.sputniknews.com/20211221/me-daban-cita-para-dentro-de-20-dias-el-caos-en-las-pruebas-de-covid-19-se-aduena-de-madrid-1119523754.html

"Me daban cita para dentro de 20 días": el caos en las pruebas de COVID-19 se adueña de Madrid

La comunidad autónoma se queda sin test de antígenos y eterniza las citas para evaluar los contagios en plenas fiestas navideñas. 21.12.2021, Sputnik Mundo

Con la Nochebuena a la vuelta de la esquina y en pleno revuelo navideño, España vive entre dos mundos disonantes. El ordenado calendario de festejos, acorde a la eucaristía y sus ofrendas, chirría con el caos de una inconclusa pandemia. A las distintas variantes del virus, el anuncio de nuevas medidas o el temor a otro colapso sanitario se junta el desabastecimiento. Como si se tratara del principio de la epidemia y al denominado "efecto papel higiénico", las farmacias adolecen de test suficientes, los centros médicos albergan colas kilométricas y los ciudadanos se debaten entre el encierro o la celebración compartida.El reflejo de este desorden es Madrid. En los últimos días, mucha gente ha expuesto sus quejas en redes sociales y en medios de comunicación. La ciudad y el resto de la comunidad es un exponente superlativo tanto por su volumen de habitantes como por las decisiones políticas. Con 6,6 millones de habitantes repartidos en la provincia y un turismo llegando a cotas parecidas a las de antes de la pandemia, esta región ha lucido con las calles llenas y las despensas vacías. La última semana era común ver a viandantes aguardando en terrazas para tomar algo mientras preguntaban en farmacias por las pruebas de antígenos vendidas en estos comercios."Desde hace dos días no tengo nada. Iba reponiendo, pero me he quedado a cero", contesta la responsable de una farmacia a unos metros de la Puerta del Sol. Por allí anda Carles Castillo, actor valenciano de trabajo en la ciudad. Quería aprovechar su paso por Madrid para comprar unos cuantos test antes de volver e iniciar el periplo de comidas y cenas. "En todo el centro está imposible. He conseguido tres, a ocho euros cada uno, en una alejada", comenta a Sputnik. Su intención, que antes de las diversas cenas y comidas festivas toda su familia e invitados supieran si están o no contagiados.Aun así, suspira, tiene suerte: guardó otros de una convocatoria del verano y salvará las citas. Al contrario de lo que le ha ocurrido a mucha gente, que protestaba ante cámaras de televisión o micrófonos de radio sobre el desabastecimiento o el cambio de precios por la escasez. "Por aquí preguntan bastantes veces y les decimos que hemos cancelado la venta", esgrime otro farmacéutico de la calle Preciados, "recibiré mañana para venta. Y tengo algunos ejemplares de los gratuitos de la Comunidad de Madrid, esperando que los activen".Se refiere este profesional del gremio a los test de antígenos que prometió Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Deberían estar disponibles para el ciudadano el 15 de diciembre, con la idea de anticiparse a las Navidades. El anuncio se le volvió en contra, y todavía no hay oportunidad de adquirirlos. Ayuso ha explicado que estará el 21 en las farmacias y el 22 se podrán recoger con la tarjeta de salud, dando unas fechas que no encajan con las del mencionado farmacéutico.Y ante las quejas de los primeros instantes, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, tuvo que pedir disculpas en un tuit: "La Comunidad de Madrid distribuirá finalmente los test de antígenos la próxima semana debido a problemas de suministro. Lamentamos las molestias y la confusión. Nuestra intención sigue siendo facilitar a los madrileños todos los medios para la detección precoz de cara a Navidad", escribió. Desde la oposición no solo valoraron este retraso como un error de cálculo, sino que lo ampliaron a la gestión de la pandemia: "Es la consecuencia al abandono de lo público", ha insistido Mónica García, portavoz de Más Madrid.Tal y como ha publicado Europa Press con datos del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid es la única, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que realiza más pruebas diagnósticas de test de antígenos que PCR para detectar el coronavirus. En concreto, exponen, ha realizado durante este periodo de tiempo 60.796 test de antígenos frente a 55.094 PCR, siendo así la única autonomía que realiza más pruebas antígenos que PCR."Nos las piden para descartar que no tienen nada", afirma el técnico de otra farmacia que también prefiere no dar su nombre. "Aunque los antígenos pueden dar falsos positivos, al menos si dan positivo lo sabes, avisas y no puedes juntarte con nadie. Son los únicos que damos y no tienen la fiabilidad de una PCR, que eso ya es en centro de salud", explica. Este farmacéutico indica que a lo largo de estos días ha tenido que emplazar a todos a otros canales, como el hospital o los centros privados, porque no sabe cuándo recibirá nuevas muestras y si llegarán "a cuentagotas".Una opción que barajan algunos, después de ver cómo sube la incidencia (en España ya se sobrepasan los 500 casos por 100.000 habitantes) a la par que la dificultad de encontrar un diagnóstico. Con el chupinazo de vacaciones a punto de estallar y los planes en vilo, algunos buscan alternativas a lo gratuito o más rápido. Decenas de páginas en Internet ofrecen test de antígenos o PCR (con unos precios de entre 30 a 170 euros) cuyo resultado está en unas horas. Consultado uno de ellos por Sputnik —pero que declara bajo anonimato— reconocen que estos días son una "locura" y que priman o las pruebas rápidas, de saliva, o las tomas nasales que otorgan un permiso para poder volar al extranjero.Sirven estos espacios de alternativa al cauce oficial para quien tiene dinero o simplemente acude para resolver dudas. En el caso de quienes han estado en contacto estrecho con algún positivo o tienen síntomas del virus, el proceso se recrudece. El teléfono de atención al COVID-19 no responde y los ambulatorios avisan de esperas interminables en línea. La solución para muchos es acudir en persona. Y eso provoca colas a lo largo de las aceras de gente esperando, probablemente contagiada, hasta que les atienden.Para los que pueden, es una solución. Para los que no lo consideran acertado o no pueden por su estado, es una tarea imposible. Julio Manzanares, por ejemplo, es profesor universitario y cree que ha contraído el virus por "el alto número de contagios en el ámbito educativo". "Llevo dos días con fiebre y buscando test por todos los lados. Y no puedo, tal y como estoy, ir a esperar a la puerta de un centro de salud", argumenta a Sputnik. Lo que ha conseguido, después de horas de empeño, es una cita. "Me han dado para dentro de 20 días", ríe a la vez que tose.En el último momento, "afortunadamente", ha conseguido que una amiga le lleve una prueba de antígenos y ver si descarta la enfermedad. Vacunado con pauta completa, las sospechas se encaminan hacia la variante ómicron, en plena propagación por el mundo. Hasta la fecha, el número de casos positivos ha ido en aumento en la llamada sexta ola. A pesar de que el incremento no es similar en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales, la preocupación ha provocado que el 22 se fije una reunión entre los dirigentes autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha avisado de que la incidencia seguirá creciendo "dos o tres semanas" y ha abogado por la sensatez de la gente más allá de las restricciones. Además, ha recomendado usar una prenda muy propia de estas fechas, el abrigo, pues lo adecuado sería reunirse con las ventanas abiertas.Lo mismo que ha señalado, a nivel global, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Después de comprobar que las vacunas no impiden el contagio por ómicron, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido prudencia en la celebración de las fiestas de fin de año, subrayando que es mejor cancelar las celebraciones ahora "y celebrar la vida mañana", que "celebrar hoy y estar de luto mañana".

