https://mundo.sputniknews.com/20211221/masacres-en-carceles-de-ecuador-en-2021-desnudaron-corrosion-general-1119560617.html

Masacres en cárceles de Ecuador en 2021 desnudaron corrosión general

Masacres en cárceles de Ecuador en 2021 desnudaron corrosión general

QUITO (Sputnik) — Más de 300 muertos y decenas de heridos dejó una violencia sin precedentes registrada el año que termina en prisiones de Ecuador. Los... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T14:10+0000

2021-12-21T14:10+0000

2021-12-21T14:10+0000

américa latina

ecuador

acontecimientos que dejaron huella en 2021

cárcel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106784/05/1067840570_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a9d510a5addd2c535b849c744028eb51.jpg

Las bárbaras imágenes recorrieron el mundo a través de las redes sociales: cabezas apiladas y reclusos jugando con ellas, cuerpos mutilados a hachazos, otros calcinados en una hoguera…Para algunos, esta violencia exacerbada obedece a la penetración de los cárteles del narcotráfico a través de diferentes pandillas locales, y para otros es evidencia del fracaso de un Estado que no ha enfrentado los problemas más graves de sus ciudadanos, sobre todo de los sectores más vulnerables.Explosivo crecimientoEn 2009, los 67 centros penitenciarios del país tenían un total de 11.500 reclusos, y en la actualidad albergan a cerca de 40.000, con un hacinamiento de alrededor del 30 por ciento, según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Esto indica que la población carcelaria más que se triplicó en apenas 12 años.López señala que muchas personas son enviadas a prisión "sin tener acceso a abogados mínimamente decentes y jueces independientes y comprometidos con la aplicación estricta de la ley".Desde 2019, el Gobierno adoptó sucesivos estados de excepción para afrontar la crisis, pero no lograron frenar las masacres ni los negocios de bandas criminales, que venden en las prisiones alimentos, medicinas, insumos médicos y de higiene. También cobran por llamadas telefónicas e incluso por el derecho a permitir atención médica o tener un espacio en un pabellón.Uno de los grandes responsables de la crisis es el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), dice a la Agencia Sputnik el analista Daniel Pontón, del Instituto de Altos Estudios Nacionales.El experto añade que el actual Gobierno de Guillermo Lasso, por su parte, falló en constatar la gravedad del problema, y cuando tomó decisiones ya era demasiado tarde: volvían las masacres.Todo tiene su precioEn el mundo carcelario, comprar una bolsa de papas fritas, una botella pequeña de agua y hasta un caramelo puede ser carísimo. Todo es comerciado por las pandillas.Quienes no pueden costear los servicios o la protección de esas mafias pueden terminar en la cuarentena, como se conoce a un cuarto pequeño donde decenas de presos están hacinados y deben dormir en el suelo.Familiares de reclusos, para evitarlo, hacen todo lo que sea necesario desde fuera para conseguir recursos y pagarle a las mafias. Algunos incluso prestan servicios como sicarios.Abogados de reclusos comentan que reciben los mensajes de sus defendidos a través de WhatsApp y no por medio de las cabinas telefónicas que existen en los centros carcelarios puestos por el Estado. Enviar esos mensajes también tiene su costo.López cita datos del Centro de Etnografía Disciplinaria Kaleidos, que dan cuenta de que un solo pabellón puede generar entre 10.000 y 15.000 dólares por semana.Esas cifras corroboran una de las causas de la lucha por el control de los pabellones, pero también evidencian la corrupción de funcionarios a diversos niveles.No ha habido nuevas masacres desde la de noviembre, en la que murieron 68 personas, pero nada garantiza que no se repitan."Hay que estar muy vigilantes sobre el tema penitenciario y tener una visión muy crítica sobre los cumplimientos e incumplimientos. Debemos plantearnos una reestructuración total del sistema carcelario, con una Administración moderna desde el punto de vista de la gestión, sin improvisación, con capacidades técnicas y con verdaderas políticas de rehabilitación", destaca Pontón.Para López, las más de 300 personas asesinadas en 2021 dan cuenta de un Estado que no ha sabido dar soluciones a problemas estructurales, a los problemas de los sectores más vulnerables, en donde se genera la violencia que luego va a las cárceles."Estamos en un Estado cuyas instituciones han quedado obsoletas y en algunos casos corroídas, y deberíamos empezar a rediseñar desde la sociedad civil lo que queremos, sin dejar todo al Gobierno de turno para que vea el problema con una visión solo de seguridad, cuando el problema implica muchas complejidades", sostiene.

https://mundo.sputniknews.com/20211215/ecuador-el-gobierno-no-se-ocupa-de-los-problemas-de-la-gente-1119334191.html

https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111692993.html

https://mundo.sputniknews.com/20211116/autoridades-ecuatorianas-aun-no-controlan-pabellones-de-carcel-escenario-de-masacre-1118309636.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alvaro Mercedes

Alvaro Mercedes

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alvaro Mercedes

ecuador, acontecimientos que dejaron huella en 2021, cárcel